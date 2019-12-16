Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inden farklı olarak Yukatel Denizlispor karşısında 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adamın sağ bekte Serkan’ın yerine yaşadığı hafif sakatlığın ardından takıma dönen Pereira’ya, sol bekte sakatlanan Kamil Ahmet’in yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak’a ve orta sahada ise Abdulkadir Parmak’ın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma dönen kaptan Sosa’ya ilk 11’de görev verdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra Arda Akbulut kadroda yer almadı.NOVAK 35 GÜN SONRATrabzonspor'da son olarak ligin 11'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen ve ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan sol bek oyuncusu Filip Novak, 35 gün aradan sonra formasına kavuştu. Yukatel Denizlispor maçıyla takıma dönen Novak, karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.DENİZLİSPOR'DA 4 ESKİ TRABZONSPORLULigin 15'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olan Yukatel Denizlispor'un kadrosunda daha önce bordo-mavili forma ile mücadele eden 4 isim yer aldı. Trabzonspor'un altyapısından yetişen Zeki Yavru, Mustafa Yumlu'nun yanı sıra geçen sezon bordo-mavili takımdan ayrılan Hugo Rodallega ile Olcay Şahan bu kez Trabzonspor'a rakip olarak ilk 11'de Medical Park Stadyumu'nda sahaya çıktılar.RODALLEGA VE OLCAY, EKUBAN İLE UZUN SÜRE SOHBET ETTİHugo Rodallega ile Olcay Şahan, karşılaşma öncesi eski takım arkadaşları Caleb Ekuban ile saha ortasında uzun süre sohbet ettiler. Daha sonra birlikte soyunma odalarına yönelen futbolcuları bazı bordo mavili taraftarlar alkışladı.TRİBÜNLERİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ DOLDUTrabzonsporlu taraftarlar, hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen Yukatel Denizlispor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadyumu tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi. Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek oldu.