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Trabzonspor yönetiminden Vali Yavuz ve Başkan Genç’e ziyaret

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Ortahisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i ziyaret etti.

Trabzonspor yönetiminden Vali Yavuz ve Başkan Genç’e ziyaret

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Ortahisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün yeni yönetimini makamında ağırlayan Vali Yavuz, Trabzonspor’un köklü bir kulüp olduğunu söyledi. Trabzon’un futbolla özdeşleşen bir şehir olduğunu belirten Vali Yavuz, “ Trabzonspor ise marka bir değerimizdir. Spor tarihinde büyük başarılara imza atan Trabzonspor’umuz konumu itibariyle her türlü başarıyı hak ediyor. Böyle bir camiayı yönetmek herkese nasip olmaz. Bu aynı zamanda bir cesaret işidir. Sizleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

AĞAOĞLU: GURUR DUYULACAK BİR TRABZONSPOR İÇİN KOLLARI SIVADIK

Kabulden dolayı Vali Yavuz’a teşekkür eden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu da hep birlikte Trabzonspor’u zirveye taşıyacaklarını ifade ederek, “Herkesin gurur duyacağı, ayakta alkışlayacağı bir Trabzonspor için kolları sıvadık. Tabi ki büyük kulüplerden beklentiler de çok farklı oluyor. Taraftarımız takımı her zaman zirvede görmek istiyor. Hep birlikte zirveye taşıyacağız” diye konuştu.

Ziyarette TS Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu Vali Yavuz’a Trabzonspor Plaketi ve isminin üzerinde yazılı olduğu formasını hediye etti.

AĞAOĞLU BAŞKAN GENÇ’İ DE ZİYARET ETTİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte daha sonra Ortahisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Genç, Trabzonspor’un yeni yapılanma süreci hakkında bilgi aldı. Ziyarette konuşan Ağaoğlu ise kendilerine verilen desteklerden ötürü Başkan Genç’e teşekkür etti.
Ağaoğlu, “Biz bir yola koyulduk. Bu uzun soluklu bir yolculuk. Her şeyin bir anda düzelmesi mümkün değil. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Dolayısıyla bu sürece herkesin katılımı ve desteği çok önemli” ifadelerinde bulundu.


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