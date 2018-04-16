Trabzonspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()



TRABZONSPOR’da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’un ardından göreve gelen yönetim kurulu, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında toplanarak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden açıklanan yönetimin görev dağılımı şöyle:

"Hayrettin Hacısalihoğlu (Asbaşkan), Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Ertuğrul Doğan, Çağlar Bozoğlu ve Müminhan Bilgin (Başkan yardımcıları), Ömer Sağıroğlu (Genel Sekreter), Emin Kahraman (Mali Sayman), Zeyyat Kafkas (Basın Sözcüsü), Haluk Şahin (Futbol Şubesi Sorumlusu), Cahit Erdem (Amatör Branşlar ve Personel Koordinatörü), Yalçın Orhan (TS Club ve Tesisler Koordinatörü), Serdar Ekrem Şirin (İletişim ve Pazarlama Koordinatörü), Özer Bayraktar (Taraftar ve Stadyum Sorumlusu), Kemal Ertürk (Hukuk İşleri Sorumlusu), Zafer Göktaş (İletişim ve Pazarlama Sorumlusu), Dursun Ali Sakarya (TS Club ve Tesisler Sorumlusu), Tuncay Uzunal(İstanbul ve Diğer İller Taraftar Dernekleri Sorumlusu), Onur Sağır ve Lokman Sadıklar (İdari İşler Sorumlusu)."

İcra Kurulu ise Ahmet Ali Ağaoğlu, Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu ve Emin Kahraman isimlerinden oluştu.