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Trabzonspor yönetimi görev dağılımını Ankara’da yapacak

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’un ardından göreve başlayan yönetim kurulu, görev dağılımını Ankara’da yapma kararı aldı. Olağanüstü Genel Kurulun ardından...

Trabzonspor yönetimi görev dağılımını Ankara’da yapacak

Tolga SAĞLAM / TRABZON,()

Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’un ardından göreve başlayan yönetim kurulu, görev dağılımını Ankara’da yapma kararı aldı.
Olağanüstü Genel Kurulun ardından dün Trabzon’a gelen başkan Ahmet Ağaoğlu’nun teknik heyet ve futbolcularla burada bir görüşme yaptığı belirtildi. Ağaoğlu’nun, yönetim kurulu üyelerine ise ‘Pazartesi günü Osmanlıspor ile oynanacak maç öncesi Ankara’da toplanıp burada görev dağılımını gerçekleştirirerek çalışmalarımıza biran önce hız kazandıralım’ dediği öğrenildi.
TÜM YÖNETİCİLERİN KATILMASI BEKLENİYOR
Tüm yöneticilerin pazar günü Ankara’da bir araya gelerek görev dağılımının yapılacağı toplantıya iştirak etmesi bekleniyor. Bordo-mavililerde şuana kadar görevi kesinleşen tek isim olarak Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu bulunuyor. Başkan yardımcıları, mali sayman ve genel sekreter olarak görev yapacak olan isimler ise Ankara’da gerçekleştirilecek görev dağılımından sonra netlik kazanacak.
YOLCULUK YARIN
Bu arada Trabzonspor Pazartesi günü oynanacak Osmanlıspor maçı için Ankara’ya yarın gidecek. Bordo-mavililer yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 13.55’te tarifeli uçak ile Ankara’ya hareket edecek.

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