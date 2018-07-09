Trabzonspor, yıldız oyuncularından mahrum kaldı

Tolga SAĞLAM/KRANJ(Slovenya), ()-

2018-19 sezonuna hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampında Onazi, Castillo, Sosa, Burak, Abdülkadir gibi takımın önemli isimlerinden mahrum kaldı.

1 Temmuz’da Slovenya’ya gelen ve 24 Temmuz’a kadar yeni sezon hazırlıklarını burada sürdürecek olan bordo-mavililer, Nijerya Milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele ettiği için ekstra izin verilen Ogenyi Onazi, Slovenya kampında sakatlanan ve tedavisi devam eden Fabian Castillo, yine kampta yaşadıkları sakatlıkların ardından tedavileri devam eden Jose Sosa ve takımdan ayrı çalışan Abdülkadir Ömür ile Almanya’da ameliyat olduktan sonra özel program dahilinde çalışan Burak Yılmaz’dan faydalanamadı. Ayrıca genç oyuncular Muhammet Beşir’in yanı sıra Yüksel Şişman ve Luis Ibanez de son antrenmanlarda sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kaldılar.

İKİNCİ ETAPTA KADRO TOPARLANACAK

Eksik oyuncu sayısı fazla olan Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan oyuncuların 13 Temmuz’da yine Slovenya’da devam edecek olan 2’nci etap kamp çalışmalarına yetişmesi bekleniyor. Hazırlık maçlarının ağırlıklı olacağı bu kampta sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Castillo, Sosa, Burak ve izni tamamlanacak Onazi’nin yer alabileceği belirtildi.

11 EKSİKLE ANTRENMAN

Bu arada Trabzonspor bugün saat 11.30’da yaptığı antrenmanla Slovenya’daki kamp çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Onazi, tedavisi devam eden Castillo katılmadı, Burak ile Sosa’nın ise salonda çalıştığı belirtildi. Ayrıca hafif sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ibanez, Muhammet Beşir, Yüksel Şişman, Abdülkadir, Kamil Ahmet ve kampa sonradan katılan Esteban ile Ramil Sheidaev de takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda ayak tenisini oynandı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın 11.30 ve 19.00’da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

KARAMAN ABDÜLKADİR’E MORAL VERDİ

Trabzonspor’un dün gerçekleştirdiği antrenmanda ayağında ağrı hissetmesi üzerine yarıda bırakan ve bugün de takımdan ayrı çalışan genç oyuncu Abdülkadir Ömür’e teknik direktör Ünal Karaman’dan destek geldi. Kendisi için özel uygulanan programı tamamlamasının ardından ayağı sargılı olarak takımının çalışmasını izlemek için saha kenarına gelen Abdülkadir Ömür’ü gören Karaman, genç oyuncunun yanına giderek kafasını okşadı ve bir süre Abdülkadir ile sohbet etti, genç oyuncuya moral verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

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(FOTOĞRAFLI)