Trabzonspor yeni stadında kaybetmiyor

SPOR Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasındaki Gaziantepspor maçıyla birlikte maçlarını yeni stadı Medical Park Arena’da oynamaya başlayan Trabzonspor, burada çıktığı 3 maçta da yenilgi yüzü görmedi, rakiplerine gol izni tanımadı.

Evindeki son mağlubiyetini ligin 16’ncı haftasında Fenerbahçe karşılaşmasında alan Trabzonspor, sonraki 3 iç saha maçında rakiplerine boyun eğmedi. Hüseyin Avni Aker’deki son lig maçında Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup olduktan sonra yeni stadı Medical Park Arena’ya geçen bordo mavililer, 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

MEDİCAL PARK ARENA’DA GOL YEMEDİ

İkinci devrede namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, Medical Park Arena’da oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapattı. Bordo mavililer söz konusu karşılaşmalarda Gaziantepspor’u 4-0 ve Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Bordo mavililer ligin ikinci yarısında ise kalesinde sadece 2 gol gördü.

BAŞARILI SONUÇLAR EKONOMİYİ CANLANDIRDI

Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen Trabzonspor, ligin ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla birlikte önemli bir gelir elde etti. İkinci yarıda oynanan 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan bordo mavililer, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Süper Lig’de galibiyet ve beraberliklerde kulüplere sağladığı katkıdan toplam 7 milyon 800 bin lirayı kasasına koydu. Medical Park Arena’daki son 3 maçında da ortalama 20 bin taraftara oynayan Trabzonspor, buradan da kasasına önemli bir girdi sağladı.

YUSUF YAZICI FORMAYA ISINDI

Bu sezon ligde ilk kez 16’ncı haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyen Trabzonspor’un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, sonraki 7 lig maçında da ilk 11’de görev aldı ve formasını kaptırmadı. Performansıyla teknik direktör Ersun Yanal’ın dikkatini çekmeyi başaran 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, lig ve kupada bu sezon toplamda 12 maçta 970 dakika sahada kaldı, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



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