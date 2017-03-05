Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Trabzonspor yeni stadında kaybetmiyor

SPOR Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasındaki Gaziantepspor maçıyla birlikte maçlarını yeni stadı Medical Park Arena’da oynamaya başlayan Trabzonspor, burada çıktığı 3 maçta da yenilgi yüzü görmedi, rakiplerine gol izni tanımadı. Evindeki...

Trabzonspor yeni stadında kaybetmiyor
SPOR Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasındaki Gaziantepspor maçıyla birlikte maçlarını yeni stadı Medical Park Arena’da oynamaya başlayan Trabzonspor, burada çıktığı 3 maçta da yenilgi yüzü görmedi, rakiplerine gol izni tanımadı.
Evindeki son mağlubiyetini ligin 16’ncı haftasında Fenerbahçe karşılaşmasında alan Trabzonspor, sonraki 3 iç saha maçında rakiplerine boyun eğmedi. Hüseyin Avni Aker’deki son lig maçında Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup olduktan sonra yeni stadı Medical Park Arena’ya geçen bordo mavililer, 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
MEDİCAL PARK ARENA’DA GOL YEMEDİ
İkinci devrede namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, Medical Park Arena’da oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapattı. Bordo mavililer söz konusu karşılaşmalarda Gaziantepspor’u 4-0 ve Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Bordo mavililer ligin ikinci yarısında ise kalesinde sadece 2 gol gördü.
BAŞARILI SONUÇLAR EKONOMİYİ CANLANDIRDI
Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen Trabzonspor, ligin ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla birlikte önemli bir gelir elde etti. İkinci yarıda oynanan 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan bordo mavililer, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Süper Lig’de galibiyet ve beraberliklerde kulüplere sağladığı katkıdan toplam 7 milyon 800 bin lirayı kasasına koydu. Medical Park Arena’daki son 3 maçında da ortalama 20 bin taraftara oynayan Trabzonspor, buradan da kasasına önemli bir girdi sağladı.
YUSUF YAZICI FORMAYA ISINDI
Bu sezon ligde ilk kez 16’ncı haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyen Trabzonspor’un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, sonraki 7 lig maçında da ilk 11’de görev aldı ve formasını kaptırmadı. Performansıyla teknik direktör Ersun Yanal’ın dikkatini çekmeyi başaran 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, lig ve kupada bu sezon toplamda 12 maçta 970 dakika sahada kaldı, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.