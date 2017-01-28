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Trabzonspor yeni stadında galibiyetle başlamak istiyor

TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın yeni stadında ağırlayacağı Gaziantepspor’u mağlup ederek iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi, Şenol Güneş Stadı’ndaki ilk maçını da kazanmayı hedefliyor. Ligin...

Trabzonspor yeni stadında galibiyetle başlamak istiyor
TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın yeni stadında ağırlayacağı Gaziantepspor’u mağlup ederek iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi, Şenol Güneş Stadı’ndaki ilk maçını da kazanmayı hedefliyor.
Ligin ikinci yarısına Bursaspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle başlayan bordo mavililer, 19’uncu hafta mücadelesinde yarın Gaziantepspor’u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası’na grup aşamasında havlu atan ve gözünü lige çeviren Trabzonspor, bu maçı kazanarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Saat 16.00’da Şenol Güneş Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
RODALLEGA SİFTAH YAPACAK
Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Bero ve Abdülkadir bu maçta yer alamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, ligde son kazandıkları Kasımpaşa maçının 11’ini büyük oranda koruyacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, yeni transfer Hugo Rodallega’ya da bu maçta görev vermesi bekleniyor. 31 yaşındaki forvet oyuncusu Gaziantepspor karşısında şans bulması durumunda Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıkmış olacak.
GAZİANTEPSPOR İLE 62’NCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Gaziantepspor, yarın Şenol Güneş Stadı’nda oynayacakları maçla birlikte ligde 62'nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 61 maçta Trabzonspor'un 31, Gaziantepspor’un 14 galibiyeti bulunuyor. 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 98 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.
ŞENOL GÜNEŞ STADI’NDA İLK RESMİ MAÇ
Trabzonspor, resmi açılışı 18 Aralık 2016 tarihinde yapılan Şenol Güneş Stadı’ndaki ilk resmi maçını yarın Gaziantepspor ile oynayacak. Perşembe günü Atiker Konyaspor ile kupada oynanan maçla birlikte Avni Aker Stadı’na veda eden bordo mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 19’uncu haftasındaki Gaziantepspor maçıyla yeni stadına geçiş yapacak.

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