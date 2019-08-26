Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından

Tolga SAĞLAM/TRABZON ()-

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, rakiplerinin iyi bir takım olduğunu ancak kendi takımlarının zaten kaliteli olduğunu ve panik yapmadıklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor'un iyi bir takım olduğunu kaydeden Karaman, "Önemli oyuncuları var. Bizi zorladıkları gibi herkesi zorlayabilirler. Zaten beklediğimiz bir oyun tarzıydı. Zor süreçten geçen oyuncularım var. Oyuncularım en azından benim tarafımdan alkışı hak ediyorlar. Sahada önemli bir duruş gösteren, mücadele eden, oynadığı her müsabakada insan olmanın, futbolcu olmanın, bir camiaya ait olmanın en güzel örneğini veriyorlar. Verdiğimiz görevi yerine getiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ülke gündeminin futboldan çok çok önemli olduğunu ifade eden Karaman, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Maalesef son günlerde bizi biz yapan, insan yapan değerleri kaybetmeye çalıştık. Her meslek grubunda öyle. İnsanın insana zulmünü kabul etmemiz söz konusu değil. Diğer taraftan her gün şehit haberleri duyuyoruz. Canımız yanıyor, canımız acıyor. İnsan çok kıymetli, çok değerli. Geçiyorsun, orman yangınları var. Akciğerlerimiz. Bir fidanın ağaç haline getirmenin zorluğunu o yakan insanlara hissettirmemiz lazım. Bizim mesleğimiz futbol, sporun içerisindeyiz. Onu icra etmeye, kendimizce iyi durmaya, namuslu iş yapmaya gayret ediyoruz. Birilerini memnun ediyoruz, etmiyoruz o ayrı konu. İnsanımız çok değerli. Enerjimizi kazandı, kaybetti, para geldi, gelmedi, harcamaktan ziyade biraz daha toplum değerlerini, Türk'ün töresini yaşatma noktasında biraz daha birbirimizi destekleyelim."

"ABDÜLKADİR'İN DİZİNDE AĞRI VARDI"

Bir basın mensubunun sorusu üzerine Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili de konuşan Karaman, "Dizinde bir ağrı vardı. Maçtan önce ısınmada da ağrıdığını söyledi. Maçta şiddetlendi deyince fazla risk almadık ve çıkarma gereği duyduk" yanıtını verdi.

"TEDBİRLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

Yeni Malatyaspor'un ligin en hazır takımlarından bir tanesi olduğunu belirten Karaman, bu konuda şunları dedi:

"Deplasmanda çok puan alabilecek takım formatında. Kulübesi de dahil olmak üzere saha içinde topla hızlı oyuncuları var. Malatyaspor'un böyle bir oyun formatıyla karşımıza çıkacağını zaten biliyorduk. Çünkü oyuncu yeteneği isteseniz de istemeseniz de bazı pozisyonlarda tedbirli olmanızı gerektirecek bir durumdur. Bizim takımımız zaten kaliteli. O anlamda panik yapmadık. İkinci yarı bizim açımızdan iyi bir duruş oldu. Farkı açabilecek pozisyonlar da bulduk, değerlendirebilirdik. Bizim maç öncesi ya da ikinci yarıda taktikle alakalı değil, biraz tedbirli olmakta fayda vardı. Biz de o hakkımızı kullandık."

"ÖNERİLER HER DAİM VERİLEBİLİR ANCAK HERKESİN ONAYLAMASI GEREK"

Ünal Karaman, bir basın mensubunun teknik direktör Hikmet Karaman'ın ligin 20 takımla oynanma önerisini hatırlatarak bu konudaki düşüncesini sorması üzerine, "Futbolda öneriler biz teknik adamlar tarafından her daim verilebilir. Benimde 10 yıl önce oyun kurallarıyla ilgili tekliflerim vardı. Bu bir anda olsun denilebilecek bir konu değil. Futbol aklı oturur, fikir birlikteliğine varır, dolayısıyla ortaya herkesin onayladığı bir karar çıkar. Onun üzerinden yürürüz. Aksi bir durum futbol kirliliği olur. Hikmet hocam düşünmüş sağ olsun böyle öneri getirmiş ama bu önerinin tek bir cevapla geçiştirilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Ünal Karaman, basın toplantısının ardından Malatya'dan gelen basın mensuplarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, basın mensupları Karaman'a kayısı ve forma hediye ettiler.

SERGEN YALÇIN: KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Üzüldük, doğaldır, maç kaybettiğimiz aman üzülüyoruz ama kaybetmeyebilirdik. Bizim için şanssız bir gece oldu. Özellikle ilk 45 dakika oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Pozisyonlarımız vardı. İlk yarıyı önde bitirmemiz gerekiyordu. 45 artıda basit bir gol yedik. Bu gol direnci ve motivasyonumuzu düşürdü. 15-20'nci dakikalarda yesek çok problem olmayacaktı belki ama hiç telafisi olmayacak bir anda golü yedik. İkinci yarı Trabzonspor bizden daha iyi başladı. 65-70 gibi hamle yaptık. Gökhan değişikliği yaparak skoru dengelemek için biraz daha risk aldık. İyi de hamle olduğunu düşünüyorum ama Gökhan sakatlanınca yine oyun düzenimiz değişti. Güzel, centilmence bir mücadele oldu. İki tarafı da tebrik etmek gerekiyor. Bu tür maçlar olacak. Kaybedeceğiz, üzüleceğiz, ligin devamında bunlar yaşayacağımız şeyler. Oyundan, mücadeleden memnunuz. Oyunsal anlamda kendimizi geliştiriyoruz. Bundan sonraki sürecin daha iyi olacağını düşünüyorum. Oyuncularımız yavaş yavaş oyuna adapte olmaya başladı. Trabzonspor deplasmanı herkes için zor ama iyi mücadele ettik, iyi bir duruş gösterdik. Oyuncularımızın performansından memnunuz, kaybettiğimiz için de üzgünüz" dedi.

"GÖKHAN TÖRE 3-4 HAFTA OLMAYABİLİR"

Yalçın, Gökhan Töre'nin sakatlığıyla ilgili olarak da, "Gökhan arka adale problemi yaşadı. 3-4 hafta olmaz gibi görüntü var. Yarın MR çektirip bakacağız. Sıkıntılı çıktı oyundan. Basit bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

"HÜCUM HATTINA BİR OYUNCU DAHA ALABİLİRİZ"

Ofansif bir transfer daha yapabileceklerini kaydeden Sergen Yalçın, "Yavaş yavaş kadromuzu tamamlıyoruz. Daha geniş bir kadroyla çalışma imkanı bulacağız. İlerisi için umutluyuz. Belki bir transfer daha eğer kulübümüzün maddi durumu el verirse yapabiliriz. Elimizde geniş bir kadro var. Hem kenar hem forvet oynayabilen bir oyuncu ekonomik durum uygun olursa alınabilir. Sakatlarımız iyileşirse elimizde geniş bir kadro olacak. İlerisi için umutluyuz" diyerek açıklamalarını tamamladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ünal Karaman'ın açıklamaları

- Sergen Yalçın'ın açıklamaları