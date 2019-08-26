Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () -



Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

KARAMAN KAZANAN KADROYU BOZMADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri AEK karşılaşmasındaki 11'ini korudu. Karaman, ligin ikinci haftasındaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasına da yine Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıktı. Sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi, maçın kadrosunda yer almadı.

STURRIDGE TRİBÜNDEN İZLEDİ

Trabzonspor’da dün akşam kente gelen yeni transfer Daniel Sturridge, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçı tribünden izledi. Sturridge'e burada bordo-mavili taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Yeni Malatyaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi, ayrıca 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye de slogan attılar. Bir grup konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

KADINA UZANAN ELLER KIRILSIN

Trabzonspor ve Malatyaspor tribünleri Kırıkkale’de eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için, “Kadına uzanan eller kırılsın” tezahüratları da yaptı.