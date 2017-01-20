Trabzonspor yabancı kontenjanı doluyor

TRABZONSPOR Kulübü, devre arasında Medjani, Pereira ve Mas transferlerinin yanı sıra Kolombiyalı Hugo Rodallega’ya da imza attırması durumunda yabancı kontenjanını dolduracak.26 kişilik futbolcu kadrosu bulunan Trabzonspor, Esteban, Durica, İbanez, Akakpo, Mas, Pereira, Medjani, Onazi, Bero, Castillo, Suk, N’doye ve Sheydaev dahil 13 yabancı oyuncuyu bünyesinde barındırıyor. Prensip anlaşmasına varılan Rodellaga’nın da takıma katılmasıyla birlikte bordo mavili takımda yabancı sayısı 14 olacak ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yabancı sınırını doldurmuş olacak. Bu durumda da bir başka yabancı oyuncu transferi yapılabilmesi için kadroda bulunan yabancı futbolculardan birinin gönderilmesi gerekecek.AKAKPO VE SHEYDAEV İLK SIRADAAkhisar Belediyespor’dan forvet oyuncusu Rodallega ile büyük oranda anlaşan bordo mavililer, 10 numara pozisyonuna da bir yabancı transferi yapmayı planladığı için kadroda bulunan yabancı futbolculardan en az biri ile yollarını ayıracak. Bu noktada bordo mavili takımda yabancı kontenjanına yer açmak için Serge Akakpo ile Ramil Sheydaev’in isimleri ilk sırada bulunuyor. Trabzonspor’un kadrosunda şu anda 13 yabancı ve 13 yerli futbolcu yer alıyor.FORVETTE FORMA YİNE N’DOYE’NİNDevre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen ancak kadrosuna henüz forvet oyuncusu katamayan Trabzonspor’un pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçında forvet hattında yine Dame N’doye’nin forma giymesi bekleniyor. Akhisar Belediyespor’dan Hugo Rodallega ile el sıkışan ancak henüz bu transferi resmiyete dökemeyen bordo mavililerde, teknik direktör Ersun Yanal’ın Kasımpaşa karşılaşmasında forvet mevkiinde N’doye’yi görevlendirmesi kesinleşti.YOLCULUK YARINSpor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılacak antrenmanın ardından havayoluyla saat 14.30’da İstanbul’a hareket edecek.

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