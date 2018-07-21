Trabzonspor, Vahid Amiri ile anlaşmaya vardı

İSTANBUL,()
Trabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri ile anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
2019/2020 futbol sezonu sonuna kadar sürecek anlaşmaya göre oyuncuya;
- 2018/2019 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,
- 2019/2020 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Futbolcu menajeri Amir Saadati'ye menajerlik hizmeti olarak 140.000.-EUR ödenecektir."