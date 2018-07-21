Trabzonspor, Vahid Amiri ile anlaşmaya vardı

İSTANBUL,()

Trabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri ile anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

2019/2020 futbol sezonu sonuna kadar sürecek anlaşmaya göre oyuncuya;

- 2018/2019 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

- 2019/2020 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri Amir Saadati'ye menajerlik hizmeti olarak 140.000.-EUR ödenecektir."