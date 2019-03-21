Trabzonspor, Ünal Karaman ile istikrar yakaladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Son 6 yılda 11 kez teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor'da sezon başında göreve getirilen Ünal Karaman, söz konusu süreçte en uzun görevde kalan iki teknik adamdan biri oldu.

Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile istikrarı yakaladı. Son 6 yılda 11 kez teknik direktör değişikliğine giden ve 8 farklı ismin görev yaptığı bordo-mavililerde sezon başında göreve getirilen Ünal Karaman, söz konusu 6 yılık süreçte en uzun görevde kalan iki teknik adamdan biri oldu.

GÜNEŞ'TEN SONRA 11 KEZ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ

87 hafta takımın başında kaldıktan sonra 2012-13 sezonunun 19'uncu haftasından sonra Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor, sonraki süreçte istikrarsız bir tablo ortaya koydu. Söz konusu sezonu Tolunay Kafkas ile tamamlayan, 2013-14 sezonuna teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile başlayan bordo-mavililer, 20 haftalık serüvenin ardından yollarını ayırdığı Akçay'ın yerine göreve Hami Mandıralı'yı getirdi. 2014-15 sezonuna yeni teknik adamı Vahid Halilhodzic ile başlayan ancak 8 haftalık periyodun ardından göreve Ersun Yanal'ı getiren Trabzonspor, 2015-16 sezonu başından da bir kez daha teknik direktör değişikliğine giderek Şota Arveladze'yi takımın başına getirdi. 11 haftanın sonunda Şota Arveladze ile de yollar ayrıldıktan sonra 7 haftalık periyotta Sadi Tekelioğlu görevde kalırken, aynı sezonun kalan kısmında ise Hami Mandıralı görev aldı. 2016-17 sezonu başında Ersun Yanal yeniden göreve getirilirken, söz konusu sezon Yanal ile tamamlandı. 2017-18 sezonunda 8 haftalık bölümün ardından Yanal ile de yollarını ayıran Trabzonspor, söz konusu sezonu göreve getirilen Rıza Çalımbay ile tamamladı ve ardından bordo-mavililer 2018-19 sezonuna ise Ünal Karaman ile başladı.

YANAL 42 HAFTA GÖREVDE KALDI

2012-13 sezonunun 19'uncu haftasından sonra 87 haftalık serüvenin ardından Şenol Güneş ile vedalaşan Trabzonspor'da sonraki süreçte en uzun görevde kalan isim Ersun Yanal oldu. 2016-17 sezonu başında göreve geldiği bordo-mavili takımda söz konusu sezonu tamamlayan ve 2017-18 sezonunun 8'inci haftasında görevine son verilen Yanal, 2012-13 sezonundan sonra 42 hafta ile en uzun takımın başında kalan isim oldu. 2018-19 sezonu başında takımın başına getirilen ve 26 haftalık bölümde sergilenen performans ile camianın da takdirini toplayan Ünal Karaman ise Yanal'ın ardından 6 yıllık süreçte en uzun görevde kalan iki teknik adamdan biri oldu. Bordo-mavili yönetimin de Ünal Karaman ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

KARAMAN İLE AVRUPA YOLUNDA

2010-11'den sonra ilk kez bu sezon ilk yarıyı ilk iki içerisinde tamamlayan bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 3 sezondur hasretini çektiği Avrupa yolunda ilerliyor. 26'ncı haftayı 43 puanla 4'üncü sırada tamamlayan ve en yakın takipçisine 6 puan fark atan Trabzonspor'un 3'üncü sıradaki Beşiktaş ile arasında 4, 2'nci Galatasaray ile 9 ve lider Medipol Başakşehir ile 15 puan fark bulunuyor.

PEREİRA GÜN SAYIYOR

Trabzonspor'da ligin 18'inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanan ve yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Joao Pereira, yeniden formasına kavuşmak için gün sayıyor. Sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle başlatılan tedavi programı kapsamında bireysel çalışmalara başlayan Portekizli futbolcunun, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eksiklerini gidererek takıma katılmayı hedefliyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Bu arada 16 Nisan'da oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından lige verilen milli ara nedeniyle 5 gün izin yapan Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak saat 16.00'da yapacağı antrenmanla ligin 27'nci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

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