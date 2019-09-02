banner314

banner325

Son Dakika

Trabzonspor, Ünal Karaman ile ezeli rakiplerine karşı kaybetmiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()- Süper Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde son iki sezonda ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı...

SPOR 02.09.2019, 09:58
Trabzonspor, Ünal Karaman ile ezeli rakiplerine karşı kaybetmiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-

Süper Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde son iki sezonda ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalarda sadece 1 mağlubiyet aldı, söz konusu 7 müsabakada 12 puan hanesine yazdırdı.
Bordo-mavililer, 2018-19 sezonun başında göreve gelen teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ezeli rakipleri ile oynadığı karşılaşmalarda üstünlük sağladı. Trabzonspor, 2018-19 sezonunda Galatasaray’ı ilk maçta 4-0 mağlup edip, ikinci yarıdaki karşılaşmada 3-1 mağlup olurken, Fenerbahçe karşısında ilk maçta 2-1 kazanıp, sezonun ikinci yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Karaman yönetimindeki bordo-mavililer, aynı sezonda Beşiktaş ile ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 2-2 beraberlikle tamamlarken, ligin ikinci yarısında evinde oynadığı mücadeleden ise 2-1 galip ayrıldı. Karamanlı Trabzonspor, 2019-20 sezonunda da ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçtan ise 1-1 eşitlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, 2018-19 sezonundan bugüne Karaman yönetiminde ezeli rakipleri ile oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alırken, söz konusu karşılaşmalarda hanesine 12 puan yazdırdı.
FENERBAHÇE’YE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR
Trabzonspor, ayrıca bu üç rakibi içerisinde son dönemde Fenerbahçe’ye karşısında elde ettiği yenilmezlik serisiyle de dikkat çekiyor. Deplasmanda 22 yıldır üstünlük kuramadığı sarı-lacivertli rakibi ile dün de dış sahada berabere kalarak bu seriyi bozamayan bordo-mavililer, aynı zamanda rakibine 6 maçtır da mağlup olmuyor. Fenerbahçe karşısında son mağlubiyetini 26 Aralık 2016 tarihinde oynanan karşılaşmada alan Trabzonspor, sonraki 6 maçta 5 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.
LİGDE DE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Bordo-mavililer, ligde de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Ligde son yenilgisini 17 Şubat 2019’da Alanyaspor karşısında alan Trabzonspor, sonraki çıktığı 15 lig müsabakasında 5 beraberlik ve 10 galibiyet alarak önemli bir başarı elde etti. Bordo-mavililer, bu serisiyle şuanda ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin de sahibi konumunda bulunuyor.
YEREL GAZETELERDEN ‘KADIKÖY’DE BÜYÜ VAR’ YORUMU
Yerel gazeteler, Süper Lig’in üçüncü haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak rakibi karşısında deplasmandaki 22 yıllık galibiyet özlemine son veremeyen Trabzonspor için, “Kadıköy’de büyü var” yorumunu yaptı.
Karadeniz gazetesi; “Buna inandık artık. Kadıköy’de büyü var”, “22 yıllık galibiyet özlemi 23’e çıktı. Trabzonspor İstanbul’da Fenerbahçe ile yine berabere kaldı”, Sonnokta gazetesi; “İyi ki varsın Uğurcan’ım, evladım”, “Trabzonspor’un genç file bekçisi kalesinde devleşti, Fener’e geçit vermedi”, Günebakış gazetesi; “Trabzonspor’un başı dik”, “Kadıköy’de 22 yıllık hasreti bitiremesek de 90 dakika savaşan bordo-mavililer alkış aldı”, Ekspres gazetesi; “O gün bugün olmadı!”, “Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Kadıköy’de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 23 yıla çıkardı”, Taka gazetesi; “Kadıköy panteri”, “Uğurcan Çakır’ın devleştiği derbide Trabzonspor Fenerbahçe ile puanları paylaştı” ifadelerini kullandı.
TAKIMA 4 GÜN İZİN
Bu arada Avrupa Kupaları ve Lig’de peş peşe oynadığı maçların ardından yoğun fikstürü geride bırakan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle ligi verilen arada dinlenecek. Fenerbahçe maçının ardından 4 gün izin verilen bordo-mavililer, Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:09
İkindi 16:49
Akşam 19:44
Yatsı 21:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0