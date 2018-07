Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi

Sol bek oyuncusu Luis Ibanez, orta saha Yusuf Yazıcı ile genç oyuncular Cafer Tosun ve Abdülkadir Parmak kampta öne çıkan futbolcular oldu

Yeni sezona 1 Temmuz’dan itibaren Slovenya’da hazırlanan Trabzonspor, bugün yaptığı son çalışmayla 24 günlük kampını tamamladı. Sol bek oyuncusu Luis Ibanez, orta saha Yusuf Yazıcı ile genç oyuncular Cafer Tosun ve Abdülkadir Parmak kampta öne çıkan futbolcular oldu.

İlk olarak 1 Temmuz'da Slovenya'nın Kanj kentinde 13 Temmuz'a kadar çalışan bordo-mavililer, 14 Temmuz-24 Temmuz tarihleri arasında da hazırlıklarını Kranjska Gora, kasabasında gerçekleştirdi. 24 günlük Slovenya kampında sadece 1 gün izin yapan bordo-mavililer, bu süreçte 32 antrenman gerçekleştirdi, 4 de hazırlık maçı oynadı.

4 HAZIRLIK MAÇI OYNANDI, 2’SİNİ KAZANDI

Trabzonspor, Slovenya kampında ilk olarak 15 Temmuz'da Slovenya 1’inci Lig ekiplerinden Triglav Karanj ile karşılaşırken, bu maçı 2-0 galibiyetle tamamladı. 17 Temmuz'da Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagrep takımı ile oynadığı maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, 20 Temmuz'da kamptaki 3’üncü hazırlık maçında Rusya'nın Spartak Moskova takımına 4-1 mağlup oldu ve kamptaki ilk yenilgisini aldı. Trabzonspor, kamptaki son hazırlık maçında ise Katar'ın Al Duhail takımı ile 1-1 berabere kaldı.

EN GOLCÜSÜ RODALLEGA

Trabzonspor'un Slovenya kampındaki oynadığı 4 hazırlık maçında en fazla golü atan forvet oyuncusu Hugo Rodallega oldu. Kolombiyalı oyuncu, Triglav Karanj, Spartak Moskova ve Al Duhail maçlarında 1’er gol atarak toplamda 3 gol kaydetti.

CASTİLLO TAKIMDAN AYRILDI

Bordo-mavililerde Slovenya kampının ilk etabında sakatlanan ve daha sonra takımdan ayrı olarak çalışan Fabian Castillo, transfer görüşmeleri yapmak için izin isteyerek kampın son günlerinde Meksika'nın Tijuana takım ile görüşmek üzere takımdan ayrılan tek oyuncu oldu.

ESTEBAN 11 GÜN GEÇ KATILDI

26 Temmuz’da Trabzonspor’un Trabzon’daki yeni sezon hazırlıklarına katılması gerekirken çeşitli nedenlerle katılmayan ve teknik direktör Ünal Karaman ile görüştükten sonra özür dileyen kaleci Esteban Alvarado, 11 gün gecikmeli olarak kampa dahil oldu. Kosta Rikalı kaleci kampta bir süre takımdan ayrı çalıştıktan sonra takımla çalışmalara dahil edildi.

BURAK YILMAZ’IN ŞANSSIZLIĞI

Trabzonspor’da geride kalan sezonda takımın en skorer ismi olan Burak Yılmaz için şanssız bir kamp dönemi geçti. Ameliyat olduktan sonra yeni sezona büyük umutlarla başlayan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan tecrübeli forvet oyuncusu, ilk etap kampının 9’uncu gününde takımla çalışmalara başlasa da kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci etap kamp çalışmalarında yer alamadı. Ayrıca Fabian Castillo, Hasan Batuhan Artarslan, Abdülkadir Ömür ve Jose Sosa gibi oyuncular da yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle bir süre takımla antrenmanlara katılamadılar.

TRANSFERLER KAMPA YETİŞMEDİ

Trabzonspor’da en büyük sıkıntı stoper hattında yaşanmasına rağmen ve bu mevkide alternatif oyuncu bulunmamasına rağmen beklenen transferlerin Slovenya kampına yetişmemesi teknik heyette de moral bozukluğuna neden oldu. Kampın son günlerine doğru Amiri ile sözleşme imzalanıp stoper için de Hosseini ismi açıklansa da bu oyuncular kampa dahil olmadılar. Böylece iki stoperle başlayan kamp yine aynı isimlerde tamamlandı.

GENÇLERDEN 3 İSİM ÖN PLANA ÇIKTI

Trabzonspor’da yeni sezon öncesi takımın kampına dahil edilen genç oyuncularda Cafer Tosun, Murat Cem Akpınar ile Abdülkadir Parmak performanslarıyla ön plana çıkan isimler oldu. Performanslarıyla teknik heyetin de dikkatini çekmeyi başaran genç oyuncular, takımda kalıcı olacağının sinyallerini verdi.

BAŞKAN AĞAOĞLU TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Slovenya kampında her iki etapta da kampı ziyaret etti. İlk etap kampına sonradan gelen ve oyuncuları da motive eden Ağaoğlu, ikinci etap kampını da günübirlik ziyaret ederek oyunculara moral verdi.

YÖNETİCİ BOŞLUĞU YAŞANMADI

Bu arada Trabzonspor’da iki etaplı Slovenya kampında yönetici boşluğu yaşanmadı. İlk etapta Taraftar, Stadyum, Amatör Branşlar ve Personel Sorumlusu Özer Bayraktar ile İdari İşler Sorumlusu Lokman Sadıklar, ikinci etapta ise Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin takımı yalnız bırakmadı. Slovenya kampında yönetim kurulunun da gözü, kulağı oldu.

KAMP DEĞERLENDİRMESİ

Trabzonspor’un 1-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği Slovenya kampında Ibanez, Yusuf Yazıcı ile genç oyuncular Cafer ve Abdülkadir Parmak öne çıkan isimler oldu. Trabzonsporlu oyuncuların Slovenya’daki kamp değerlendirmesi ise şöyle:

ONUR RECEP KIVRAK (xxx): Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından bu sezon kapına iyi başladı. İstek ve arzulu olmasının yanı sıra takımda da ağabeylik rolünü iyi üstlenen isimlerin başında yer aldı. Performansıyla yine kaledeki yerini kaptırmayacağının sinyallerini verdi.

ESTEBAN ALVARADO (xx): Kampa 11 gün gecikmeli katıldı. Bu gecikmeleri alışkanlık haline getiren Kosta Rikalı, kamp döneminin önemli bir bölümünü kaçırdı. Bu disiplinsizliğiyle de gözden düştü. Takıma katıldıktan sonra ciddi bir çaba gösterse de yine de 11 için yeterli performans gösteremedi.

UĞURCAN ÇAKIR (xxx): Her geçen gün üzerine koyan, performansıyla teknik heyetin de dikkatini çeken bir isim. Belki de önünde şuan için tek rakip Onur Recep Kıvrak kaldı. Onun yokluğunda kelenin en büyük adayı olarak görünüyor.

BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ (xxx): Takıma yeni katılan 22 yaşındaki genç isim ciddi bir performans sergiledi, takımda kalacağının sinyalini verdi.

FURKAN TAŞ (xxx): İstekli, arzulu, çalışkan bir isim. İyi de bir kamp dönemi geçirdi ancak yine de önündeki isimleri şuan için geçmesi zor gibi görünüyor.

JOAO PEREIRA (xxx): O bilindik performansını yine muhafaza eden bir isim oldu. Çalışkan, istekli, gayretliydi. Sağbekte onun dışındaki alternatifi olan Kamil Ahmet’i uzun süre takımdan ayrı çalışması ve henüz zaman ihtiyacı olması nedeniyle yine 11’in en güçlü adayı olarak görünüyor.

KAMİL AHMET (xxx): Çok çalışkan ve formayı da isteyen bir oyuncu. Geçen seneden kalan sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kaldı, kampın son günlerinde de takımla çalışmalara katıldı. Biraz zamana ihtiyacı var ancak lig başladığında 11’i zorlayacağının sinyallerini verdi.

MUSTAFA AKBAŞ (xxx): Stoper transferlerinin kampa yetiştirilememesi nedeniyle mevkiinde alternatifsiz isimlerden biriydi. Çalışkandı, azimliydi. Mutlaka Ünal hocanın sezon içerisinde faydalanacağı oyunculardan olacaktır.

HÜSEYİN TÜRKMEN (xxx): Mustafa Akbaş ile kamp boyunca stoperde tek isim olan Hüseyin, hazırlık maçlarında da ciddi anlamda süre aldı, şans buldu. Çok kötü de performans ortaya koymadı ama ilk 11 için biraz daha zamana ihtiyacı var.

FILIP NOVAK (xx): Kampın sönük isimlerinden oldu. Beklentilerin aksine çok rutin, sönük ve aynı tempoda kaldı. Kendisini biraz daha zorlasaydı farklı şeyler konuşulabilirdi. Yine de çok kötü olduğu söylenemez ama kamptaki bu performansıyla sınıfta kaldı.

LUIS IBANEZ (xxxx): Belki de kampın parlayan yıldızlarından oldu. Çalışkanlığı, azmi, kendini zorlaması ile verdiği mesajlar ‘hocam ben bu sezon 11’de oynayacağım’ yönündeydi. Hazırlık maçlarında da çok iyi bir görüntü verdi. Şu anda formaya en yakın isim olarak görünüyor.

CAFER TOSUN (xxx): Gençler arasında ön plana çıkan oyunculardan oldu. Fiziğini, gücünü, tekniğini iyi sergiledi. Antrenmanlarda da iyi çalıştı. Hazırlık maçlarında da sırıtmadı. Şuan için tek eksiği tecrübe olarak göründü ancak takımda kalıcı olacak gibi görünüyor.

YUSUF YAZICI (xxxx): Çok istekli, çok çalışkandı. Bir seviye daha atlama ve yeni sezonda daha iyi bir Yusuf Yazıcı izletme gayreti içerisinde oldu. Antrenmanlarda belirtilen sürelerinde dışına çıkıp ‘hocam biraz daha devam edelim’ diyen isimlerden oldu. Hazırlık maçlarında aşırı isteğine yenilmiş olsa gerek beklenen patlamayı yapamadı ama genel anlamda daha güçlü bir Yusuf Yazıcı izlettirdi.

OLCAY ŞAHAN (xxx): Kampın istekli ve çalışkan oyuncularından oldu. Özellikle gençlere de çok yardımcı olmaya çalıştı. İyi niyetli mücadele ortaya koydu. Fiziki olarak da çok hazır bir görüntü verdi. Ünal Karaman’ın sezon içerisinde bolca faydalanacağı isimlerden olacak gibi görünüyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR (xx): Avrupa kulüplerini peşine takan genç oyuncu kampın ilk döneminde ara ara sakatlıklar yaşadı ve takımdan ayrı çalışmak zorunda kaldı. Bu süre içerisinde kalitesini sergilese de daha sonrasında U19 Milli takımında mücadele etmek üzere kamptan ayrıldı. Kendisini fazla izleme fırsatı bulamasak da yine de hafızalarda iz bırakan isim oldu.

OGENYI ONAZI (xxx): Dünya Kupası’nda mücadele ettiği için ekstra izinle ikinci etap kamp çalışmalarına katıldı. Kampa da hazır geldi. Öyle ki tek antrenman yaptıktan sonraki gün hazırlık maçında süre aldı. Geçen yıla göre çok daha istekli, daha güçlü, daha olgun bir Onazi gördük. Transferi de sıkça gündeme geldi. Takımda kalması durumunda 11’in güçlü adaylarından.

JURAJ KUCKA (xxxx): Kampın en çalışkan, en disiplinli isimlerinden oldu. Antrenman atlamadı, tümünde de çok azimli, gayretli çalıştı. Hazırlık maçlarında beklenen patlamayı yapamasa da bunu yoğun antrenman temposuna da bağlamak mümkün. Yeni sezonda Ünal Karaman orta sahadaki tüm oyun planını onun üzerine kuracak gibi görünüyor.

BATUHAN ARTASLAN (xx): Yıllardır o beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen bir isim. İyi niyetli mücadele etse de sık sık yaşadığı sakatlıklar bu patlamaya engel bir durum. Kamp sürecinde de takımdan ciddi süre uzak kaldı. Yine beklenen patlamayı gerçekleştiremedi.

MURAT CEM AKPINAR (xxx): Gençler arasında ön plana çıkan bir diğer isim oldu. Orta sahada çalışkanlığı, sağlamlığı, antrenmanlardaki disiplin ve gayreti teknik heyeti de memnun etti. Takımda kalıcı olacak gibi görünüyor.

YÜKSEL ŞİŞMAN (xx): Kampı belli bir seviyede, tempoda geçirdi. Ne fazlasını verdi, ne de eksik kaldı ancak bir şeyleri eksik verdi gibi göründü. Yetenekleri tartışılmaz ancak temposunu biraz daha yükseltmesi gerekiyor.

ALİ HAN TUNÇER (xx): İsteği, gayreti, özverisi dikkat çekiciydi ancak eksik yönleri var. Karaman’ın da güvendiği isimlerdendi. Tam çizgide yer aldı. Kendisiyle ilgili kararı teknik heyet verecektir ancak bu performansıyla takımda kalıcı da olsa 11 zor.

AHMET HAKAN SEVİNÇ (x): Gençler arasında hayal kırıklığı yaratan isim oldu. Antrenmanlarda çabuk pes etti. Zaman zaman da disiplinden taviz verdi. Teknik heyetin gözünden çabuk düştü. Yetenekli, hızlı bir oyuncu ama kampta sınıfta kalan isim olarak göze çarptı.

ABDÜLKADİR PARMAK (xxxx): Belli ki kampa gelirken ‘Burada kalacağım’ diye kendine söz vermiş. Çok özverili, gayretli, istekliydi. Hazırlık maçlarında da takımı sırtlayan isimlerden oldu. Takımda kalıcı olacağının, hatta teknik heyetin de faydalanacağı isimlerden olacağının sinyallerini verdi.

JOSE SOSA (xxx): Kampın ilk günlerinde şansız bir sakatlık yaşadı. İkinci etap kamp çalışmalarında takıma dahil oldu ve çabuk toparlandı. Şuan fiziki olarak eksikleri olsa da tekniğiyle bunu kapatabiliyor. Kendisi adına geç başlayan kamp olumlu sonuçlandı diyebiliriz.

BURAK YILMAZ (xx): Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrası tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk etap kamp çalışmalarında yer aldı. Çok istekli, futbola aç bir şekilde döndü. ‘Bu sezon çok daha farklı bir Burak geliyor’ dediğimiz anda şanssız bir sakatlık daha yaşadı. Kendisi adına şanssız bir kamp dönemi oldu. Tedavisinin tamamlanıp yeniden takıma dönmesiyle forvet hattındaki en güçlü aday olacaktır.

HUGO RODALLEGA (xxx): Burak Yılmaz’ın yokluğunu iyi değerlendirdi. Geçen yıldan farklı olarak daha iyi motive olmuş, daha mutlu bir Rodallega’yı görmemek mümkün değil. Hazırlık maçlarını da iyi değerlendirdi. Karaman’dan belki de en çok ‘bravo’ alan isim oldu.

RAMIL SHEDIAEV (xx): Transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alamaması üzerine kampa katılan genç oyuncu, istekli, gayretli ancak eksik olan yönleri var. 11 için şu an yeterli bir görüntü vermedi ancak kampın çalışkan isimlerindendi.

MUHAMMET BEŞİR (x): Kampta sönük kalan isimlerden oldu. Antrenmanlarda, çalışmalarda eksik kaldı. Yaşadığı sakatlıkta şanssızlığı oldu. İyi bir Muhammet bu takımda kendine yer bulabilirdi ancak bu performansıyla kendisinden olan beklentileri karşılayamadı.

ÜNAL KARAMAN (xxxx): Kampın parlayan yıldızı oldu. Futbolcularına sevgi, güven ne gerekliyse verdi, onların hocası, arkadaşı, yöneticisi her şeyi oldu. Kısa sürede oyuncularıyla çok iyi ilişkiler kurdu. Takımın havasını değiştirdi. Sönmüş ateşi yeniden alevlendirdi. Motivasyon anlamında takıma ekstra güç kattı. Antrenmanlarda ise hiçbir oyuncusuna acımadı, disiplinden taviz vermedi. Takımdan da istediğini büyük ölçüde aldı. Tek sıkıntıyı transferlerin kampa yetişmemesinden dolayı yaşadı. Ama bunu hiçbir şekilde dışarıya ve oyuncularına yansıtmamaya çalıştı. Bize göre kampın en iyi, en başarılı ismi oldu.

