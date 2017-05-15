Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()- SON 5 maçta sadece 5 puan toplayan Trabzonspor’un savunmasında düşüş yaşandığı gözlendi.

İyi başladığı ikinci yarının ilk 10 haftasında kalesinde sadece 3 gol gören bordo mavililer, sonraki 5 haftada ise rakiplerine 8 gol izni tanıdı. Ligin ikinci yarısındaki ilk yenilgisini kendi evinde Beşiktaş karşısında alan ve 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada kalesinde 4 gol gören Trabzonspor, ardından deplasmanda Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti ve sonraki hafta evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. 30’uncu haftada taraftarı önünde Kayserispor’a 3-2 yenilen bordo mavililer, Cumartesi günü de deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı ve son 5 maçta kalesinde 8 gol gördü.

GOLLER 6 MAÇTA GELDİ

2’nci devrede oynadığı 15 maçta 8 gol yiyen Trabzonspor, bu golleri 6 ayrı maçta kalesinde gördü. Bordo mavililer bu karşılaşmalarda Bursaspor’u 2-1 mağlup etti, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı, Akhisar Belediyespor karşısından 3-1 galip ayrıldı, Beşiktaş’a 4-3, Kayserispor’a ise 3-2 mağlup oldu ve son olarak Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ikinci yarıda toplam 9 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı.

MAÇ BAŞINA 1 GOL ORTALAMASI

Bu sezon 31 maçta 31 gol yiyen Trabzonspor, maç başına kalesinde 1 gol ortalamasıyla oynadı. Toplam 15 maçı gol yemeden tamamlayan bordo mavililer, son 5 haftada kalesinde 8 gol görmesine rağmen ligde en az gol yiyen 4 takımdan biri konumunda. 27 golle Medipol Başakşehir bu alanda zirvede bulunurken, Trabzonspor kalesinde 29 gol gören Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın ardında yer aldı.

UĞUR DÖNÜYOR

Trabzonspor’da ligin 30’uncu haftasında oynanan Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Cumartesi günü oynanan Adanaspor karşılaşmasında forma giyemeyen savunma oyuncusu Uğur Demirok takıma geri dönüyor. Kart cezasını tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu hafta sonu oynanacak Medipol Başakşehir karşısında takımdaki yerini alacak. Bu sezon 28 maçta toplam 2389 dakika süre alan Uğur, 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

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