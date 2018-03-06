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Trabzonspor'un savunması çöktü 

TOLGA SAĞLAM-TRABZON,() Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'a 36 yaşındaki defans oyuncusu Jan Durica'dan kötü haber geldi.  Beşiktaş maçında kaburgasında çatlak meydana gelen ve yapılan...

Trabzonspor'un savunması çöktü 

TOLGA SAĞLAM-TRABZON,()

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'a 36 yaşındaki defans oyuncusu Jan Durica'dan kötü haber geldi. 
Beşiktaş maçında kaburgasında çatlak meydana gelen ve yapılan incelemeler sonunda 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Slovak oyuncu Durica'nın tedavisine başlandı. 
En az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Durica'nın, Teleset Mobilya Akhisaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.  
Öte yandan Beşiktaş maçından sarı kart gören Tomas Hubocan'ın cezalı duruma düşmesi, Mustafa Akbaş'ın da sakatlığının devam etmesi nedeniyle Trabzonspor, defans bölgesinde alternatifsiz kaldı. 

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