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Trabzonspor'un rakipleri ligde kayıp 

İSTANBUL,() -  Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakipleri Basel deplasmanda Zürih'e 3-2'lik skorla mağlup olurken, Krasnodar, kendi evinde Gazovik Orenburg ile 1-12lik skorla berabere kaldı. Getafe ise güçlü rakibi Sevilla'ya deplasmanda...

SPOR 27.10.2019, 22:33
Trabzonspor'un rakipleri ligde kayıp 

İSTANBUL,() - 
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakipleri Basel deplasmanda Zürih'e 3-2'lik skorla mağlup olurken, Krasnodar, kendi evinde Gazovik Orenburg ile 1-12lik skorla berabere kaldı. Getafe ise güçlü rakibi Sevilla'ya deplasmanda 2-0lık skorla mağlup oldu. 
GETAFE SEVİLLA'YA MAĞLUP 
İspanya La Liga'da Getafe, Sevilla'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 69'uncu dakikada Javier Hernandez, 78'inci dakikada Lucas Ocampos attı. Getafe, ligde 2 maç sonra mağlup olurken Avrupa Ligi'nde Basel'e kaybeden Getafe üs üste 2'nci mağlubiyetini almış oldu. 
BASEL DEPLASMANDA KAYBETTİ 
İsviçre Süper Ligi'nde Basel gollü maçta deplasmanda Zürih'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. Zürih'e galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Tosin Aiyegun, 33'üncü dakikada Marco Scönbachler, 61'inci dakikada Blaz Kramer attı. Basel'in 2 golü ise 15'inci dakikada penaltıdan Samuel Campo ve Eray Ervin Cömert kaydetti. Basel, ligde Young Boys'un 2 puan geride 2'nci sırada yer alıyor. 
KRASNODAR'DAN 1 PUAN 
Rusya Premier Lİigi2nde Krasnodar, evinde ağırladığı rakibi Gazovik Orenburg ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.  32'nci dakikada Dorde Despotovic'in golüyle geriye düşen Krasnodar 43'üncü dakikada Manuel Fernandes'in golüyle eşitliği sağladı. 80'inci dakikada Marcus Berg kırmızı kart gördü. Krasnodar, Rusya liginde lider Zenit'in 4 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor.  
 

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