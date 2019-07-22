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Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag

İSTANBUL, () - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag oldu.  Çekya Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada bitiren Sparta Prag, Şampiyonluk Grubu'nda da 3'üncü sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi...

Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag

İSTANBUL, () - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag oldu. 
Çekya Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada bitiren Sparta Prag, Şampiyonluk Grubu'nda da 3'üncü sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda mücadele etme hakkı kazandı. Prag ekibinin kadrosunda bir dönem Galatasaray forması da giyen Semih Kaya ile ülkemizde Mersin İdman Yurdu ve Karşıyaka formalarını terleten kaleci David Bicik de yer alıyor. Çekya Ligi'nde 12 şampiyonluğu bulunan Sparta Prag, maçlarını 18944 koltuk kapasiteli Generali Arena'da oynuyor. Çekya temsilcisinin kadrosunda ayrıca adı Galatasaray ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh de bulunuyor. 
Trabzonspor, ilk karşılaşmayı 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. 

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