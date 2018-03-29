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Trabzonspor'un Genel Kurulu'nda çoğunluk sağlanamadı

TRABZON, () Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadı. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Olağanüstü Genel Kurulu'nun çoğunluk aranan ilk toplantısı 29-30 Mart...

Trabzonspor'un Genel Kurulu'nda çoğunluk sağlanamadı

TRABZON, ()

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadı.
Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Olağanüstü Genel Kurulu'nun çoğunluk aranan ilk toplantısı 29-30 Mart 2018 tarihlerinde saat 12.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılması ilan edilmişti. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu bu yasal süreç içerisinde yapılması gereken tüm işleri tamamlayıp, Genel Kurul ortamını oluşturmuştur. Hazirun listesinde belirtilen ve genel kurula katılma hakkı bulunan 7578 kişiden oluşan liste görüldü. 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 12.30'da yapılan tespitte tüzük gereği gerekli çoğunluğun olmadığı açık olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle daha önce üyelere ilan edilen gündemde belirtildiği üzere çoğunluk aranmayan ikinci toplantı 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılmak üzere tehir edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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