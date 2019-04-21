Trabzonspor'un genç yıldızı Hüseyin Türkmen kaza geçirdi

Nedim KOVAN - Turgut DAĞDEVİREN / ÜNYE (Ordu) () - Trabzonsporlu genç futbolcu Hüseyin Türkmen, Ordu'nun Ünye ilçesinde kullandığı otomobille kaza yaptı. Türkmen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen kazada, hasar gören araçta bulunan bir bebek ile kız kardeşi ve nişanlısı yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Terme-Ünye karayolu Curi mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu istikametine seyir halinde olan Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen yönetimindeki 61 TH 462 plakalı otomobil, Çaybaşı sapağında önüne aninden çıkan H.A. idaresindeki 52 AAK 606 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yola savruldu. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Hüseyin Türkmen'in aracındaki nişanlısı Ümran İffet Uzun, kız kardeşi Gamze Nur Türkmen ve Eflal İkra Tutkun, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Ünye Çakırtepe Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada, bordo mavili genç oyuncu Hüseyin Türkmen, kazada yara almazken, tedaviye alınan nişanlısı Ümran İffet Uzun'un belinde kırık olduğu, Eflal İkra Tutkun adlı bebeğin ise ayağında kırık olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Hüseyin Türkmen'in, otomobiliyle Ordu'un Ünye ilçesinde oturan ablasını ziyarete giderken kaza geçirdiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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