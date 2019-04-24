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Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, () Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, golcülerine güveniyor.  Bordo mavililerde 13 golle Hugo Rodallega, 10 golle Anthony Nwakaeme ve 5 golle Calep...

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, ()

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, golcülerine güveniyor. 
Bordo mavililerde 13 golle Hugo Rodallega, 10 golle Anthony Nwakaeme ve 5 golle Calep Ekuban toplamda 28 gol atarken, Sarı lacivertli takımda Andre Ayew 25 maçta 5 gol 1 asist, Soldado 17 maçta 4 gol 4 asist, Frey 14 maçta 3 gol, Slimani ise 15 maçta 1 gollük performansla toplamda 13 gole katkı sağladı. Trabzonspor bu sezon 29 mücadelede 52 gol kaydederken, Fenerbahçe ise 34 kez gol sevinci yaşadı. Özellikle son 7 maçta 6 gol atan ve 4 de asist yapan toplamda ise 10 gol 7 asisti bulunan Nijeryalı Nwakaeme'nin formu da deplasmanda Trabzonspor için önemli bir koz olacak.

(FOTOĞRAFLI)

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