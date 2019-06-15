Trabzonspor Denetleme Kurulu, 31.03.2019 tarihi itibari ile kulübün toplam borcunun 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olduğunu açıkladı. (Ayrıntılı haber geçilecek)
Trabzonspor'un borcu 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olarak açıklandı
Trabzonspor Denetleme Kurulu, 31.03.2019 tarihi itibari ile kulübün toplam borcunun 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olduğunu açıkladı. (Ayrıntılı haber geçilecek)
15 Haziran 2019 Cumartesi 14:34
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