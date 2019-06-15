Trabzonspor'un borcu 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olarak açıklandı

Trabzonspor Denetleme Kurulu, 31.03.2019 tarihi itibari ile kulübün toplam borcunun 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olduğunu açıkladı. (Ayrıntılı haber geçilecek)

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:34