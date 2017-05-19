Trabzonspor'un 50 yılının fotoğraflarla öykülendiği sergi düzenledi

Trabzonspor tarafından, kulübün 50 yıllık öyküsünün 50 fotoğraf ve 50 sözcükle anlatıldığı sergi düzenledi.

Forum Trabzon AVM'de gerçekleştirilen serginin açılış törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor kurucu üyeleri Nizamettin Algan ve Salih Erdem, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Bölge Müdürü Serdar Bali ve vatandaşlar katıldı.

ÇUBUKÇU: ANILARIMIZI TAZELEYECEĞİZ

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, açılış konuşmasında yaptığı açıklamada fotoğraflarla geçmişten bugüne anıları tazeleyeceklerini ifade ederek, "Trabzonsporumuz, bundan 50 yıl önce 1967 yılında sağlam ve köklü futbol kültürünü temel alarak kuruldu. Bununla beslenerek yıllar içerisinde nice zaferlere imza attı. Türk futbolunda çığır açtı. Bazılarımız bu 50 yılın bir kısmına, kimimiz ise bir kısmına tanıklık etti. İşte bu sergide hep berabere geçmişten bugüne anılarımızı tazeleyeceğiz. Trabzonspor'a ve Türk futboluna damgasını vurmuş olaylar, kahramanlar, hafızalarımızdan hiç çıkmayan unutulmaz zaferler yeniden gözlerimizin önüne gelecek. Bu sergi, Trabzonspor'a ilişkin görsel ve yazılı kaynakları bir araya getirmek için başlattığımız arşiv çalışmalarından birisi olacak. Daha kapsamlı çalışmaların geleceğinin de göstergesi olacak" dedi.

ALGAN: DEVAMLILIĞIN OLMADIĞI YERDE BAŞARI HAYALDİR

Kulübün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan ise Trabzonspor'un 50 yıla, 50 fotoğrafa sığmayacağını belirterek şunları söyledi:

"Trabzonspor 50 yıl içerisinde 30 yıl Avrupa liglerine katılma hakkı kazandı. 60'ın üzerinde maç oynadı ve 60'ın üzerinde Avrupa takımını da Trabzon'a getirtti. Trabzonspor'un tarihi başarılarla dolu. Son yıllarda kaybettiğimiz bazı özelliklerimiz var. Devamlılığın olmadığı yerden başarıyı beklemek hayaldir. Başarılı olduğumuz yıllarda uzun süre birlikte çalışan yönetici, futbolcu, teknik ekip vardı. Gelecekte aynı birliktelikle nice başarılar yaşamayı ümit ediyoruz."

GENÇ: 50'NCİ YILDA ŞAMPİYONLUĞA BU SENEDEN BİR ADIM ATALIM

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kulübün 50'nci yılında şampiyonluk beklediklerini ve bu seneden bu yolculuğa bir adım atmayı arzuladıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Trabzonsporumuzun 50 yıllık kuruluşunu betimleyen bir sergideyiz ancak Trabzonspor'un kuruluşu 50 yıldan çok daha öte. Kulübümüze başarılar diliyoruz. Şanlı Trabzonspor tarihimize seyahat etmek bizi onurlandırıyor. Şampiyonluklarla dolu çok onurlu bir duruş ortaya koyan Trabzonspor bizim her zaman gözbebeğimiz. 2'nci yarı itibariyle yakaladığımız çıkışımızı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi de yenerek taçlandırmak istiyoruz. 50'nci yılda şampiyonluğa bu seneden bir adım atalım."

VALİ YAVUZ: ŞEHİR İLE TRABZONSPOR BİR BÜTÜN

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise Trabzonspor ile şehrin bütün olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Trabzonsporumuz sadece futbolda değil, diğer branşlarda da inşallah başarılı bir şekilde mücadelesini sürdürüp, şehrimize yakışır bir performans ile bu fırtınayı devam ettirecek. Bu tür etkinlikler önemli. Sergi ve arşiv kültürü gelişiyor. Trabzonspor başarılı olduğunda şehrimizin yüzü gülüyor, insanımızın motivasyonu artıyor. Şehir ile kulübün bütünleştiği bir özelliği taşıyor Trabzon. Bu nedenle Trabzonsporumuzun başarısına kim katkı sağlıyorsa hepsine minnettarız."

Açılış konuşmalarının ardından ise katılımcılar sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi. Vatandaşlar da sergiye ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu’nun konuşması

-Kulübün kurucu üyesi Nizamettin Algan’ın konuşması

-Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in konuşması

-Trabzon Valisi Yücel Yavuz’un konuşması

-Detaylar

HABER-KAMERA: TOLGA SAĞLAM / TRABZON,()

