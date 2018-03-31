Trabzonspor'u İstanbul'da taraftarı karşıladı

İbrahim YILDIZ - İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için İstanbul'a geldi.

Saat 13.00'te Trabzon'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında bekleyen Bordo-mavili taraftarlar, futbolcuların takım otobüsüne bindiği sırada sevgi gösterilerinde bulundular.

Trabzonspor'un İstanbul'a getirdiği kadroda şu isimler bulunuyor;

"Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, N'Doye ve Burak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Takımın havalimanında görüntüleri

- Taraftarlardan detaylar