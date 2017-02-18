Trabzonspor'u bekleyen tehlike

SPOR Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'un iki forvet oyuncusu da sarı kart ceza sınırında.

Ligde ikinci yarıda kayıpsız ilerleyen bordo mavililerde forvet oyuncuları Dame N’Doye ve Hugo Rodallega’nın 3'er sarı kartı bulunması teknik heyeti tedirgin ediyor. Forvet hattında alternatif oyuncusu olmayan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal’ın Rodallega ve N’Doye’den dikkatli olmalarını istediği kaydedildi.

3 OYUNCU DAHA SINIRDA

Bordo mavililerde Onur, Uğur Demirok ve Aytaç Kara’nın da 3’er sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kart görmeleri durumunda ligin 22’inci haftasında oynanacak Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Pazartesi günü Medical Park Arena’da Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor’da taraftarlar karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bordo mavili kulüpten de yapılan destek çağrıları üzerine taraftarların biletlerin önemli bir kısmını tükettiği öğrenildi. Trabzonspor Kulübü, bu maç öncesi yaptığı jest ile bilet alan taraftarların Passolig Kart bedellerinin kulüp tarafından karşılanacağını duyurmuştu.

MAÇA OTOBÜS SEFERİ

Bu arada Trabzonspor’un Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma için şehir merkezi ve ilçelerden taraftarların Medical Park Arena’ya rahat ulaşımı için otobüs kaldırılacağı belirtildi. Bordo mavili kulüp, otobüs seferleriyle ilgili detaylı bilginin ise daha sonra bildirileceğini açıkladı.



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