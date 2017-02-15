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Trabzonspor'u 2'nci yarıda savunma oyuncuları sırtladı

TRABZONSPOR’da savunma oyuncuları ligin ikinci yarısında hem kalesini savundu, hem de atılan 8 golün 4’üne doğrudan katkı yaparak galibiyetlerde önemli rol oynadı. Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 4 maçı...

Trabzonspor'u 2'nci yarıda savunma oyuncuları sırtladı
TRABZONSPOR’da savunma oyuncuları ligin ikinci yarısında hem kalesini savundu, hem de atılan 8 golün 4’üne doğrudan katkı yaparak galibiyetlerde önemli rol oynadı.
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kazanan Trabzonspor’da savuma oyuncuları skora önemli katkı sağladı. 4 maçta rakiplerine sadece 1 kez gol izni veren savunma hattı, 4 gole ise doğrudan etki etti. Ligin ikinci devresinde 8 gol kaydeden bordo mavililerde stoper Uğur Demirok 2 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, devre arası takıma katılan sol bek Emmanuel Mas ise 1 gol kaydetmeyi başardı.
FORVETLER SUSKUN
Trabzonspor’da ikinci yarıda atılan gollere en az katkı ise forvet oyuncularından geldi. Forvet hattında görev yapan Dame N’Doye 4 maça ilk 11’de başlarken, söz konusu maçlarda 1 asist yaptı ancak gol atma başarısı gösteremedi. 2 maçta 31 dakika görev alan yeni transfer Rodallega da henüz golle buluşamadı. Bordo mavililerde ligin ikinci bölümünde Yusuf Yazıcı 2 gol 2 asist, Fabian Castillo 2 gol ve Olcay Şahan da 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
YANAL, RODALLEGA’YI DENİYOR
Trabzonspor’da devre arasında takıma katılan forvet oyuncusu Hugo Rodallega, bordo mavili forma ile 2 maçta 31 dakika süre alırken, teknik direktör Ersun Yanal’ın 31 yaşındaki forvet oyuncusunu 11’de oynatmaya hazırlandığı öğrenildi. Dame Doye’un son haftalarda performansını artırmasına rağmen gol yollarında etkisiz kalması nedeniyle Yanal’ın antrenmanlarda Rodallega’yı denediği ve ilk 11’e monte etmeyi düşündüğü kaydedildi.
ONUR SON İKİ SEZONU YAKALADI
Trabzonspor’da 9’uncu sezonunu geçiren kaleci Onur, bu sezon bordo mavililerin ligde oynadığı tüm maçlarda forma giyerek bu anlamda takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. 20 lig maçında 1800 dakika süre alan kaptan Onur, bir maçta daha görev alması durumunda Trabzonspor’daki son iki sezonunda en çok sahada kaldığı dönemi yaşayacak. Onur, sakatlıklar nedeniyle 2014-15 sezonunda 4, 2015-16 sezonunda ise 20 lig maçında görev yapmıştı.

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