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Trabzonspor, tüzük taslak çalışmalarını tamamladı

TRABZON,() Trabzonspor Kulübü, tüzük taslak çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulüp tüzüğümüzün günün şartlarına göre ihtiyaca...

Trabzonspor, tüzük taslak çalışmalarını tamamladı

TRABZON,()

Trabzonspor Kulübü, tüzük taslak çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulüp tüzüğümüzün günün şartlarına göre ihtiyaca hasıl olan ve aksaklık içeren birtakım maddelerinin yeniden düzenlenerek Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’na uygun hale getirilmesine yönelik bir süredir yürüttüğümüz çalışmalarda sona gelinmiştir. Yeni tüzükle ilgili taslak, Yönetim Kurulumuz, Divan Başkanlık Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu, Disiplin Kurulu, Müze ve Arşiv Kurulu ile camiamızın paydaşlarının iş birliğiyle tamamlanmıştır” denildi.
Tüzük taslağı, camianın incelemesi amacıyla mevcut tüzükle birlikte resmi siteden de yayınlanırken, inceleyenlerin diledikleri takdirde görüş ve önerilerini iletebilecekleri, uygun bulunan görüş ve önerilerle birlikte son şekli verileceği belirtilen tüzük taslağının, Olağanüstü Genel Kurul’da delegelerin onayına sunulacağı ifade edildi.

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