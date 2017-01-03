Trabzonspor transferde sona yaklaşıyor

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, listesinde yer alan Osmanlıspor’dan Ndiaye, Spartak Moskova’dan Popov ve Akhisar Belediyespor’dan Rodallega için girişimleri sürdürüyor.

Sağbek oyuncusu 32 yaşındaki João Pereira’yı takımın Antalya’daki kampına dahil eden ve sol bek Emmanuel Mas ile stoper Serdar Taşçı’yı da İstanbul’a getiren bordo mavililer, listede bulunan diğer oyuncular için de görüşmelerine devam ediyor. Osmanlıspor’dan Badou Ndiaye, Spartak Moskova’dan Ivelin Popov ve Akhisar Belediyespor’dan Hugo Rodallega'nın transferi için taraflar arasındaki sıkı pazarlıklar yapılıyor.

CEVAP BEKLENİYOR

Ndiaye için Osmanlıspor’a resmi teklifte bulunan bordo mavililerin, daha önce kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Popov’u bu kez bonservisiyle transfer etmek için teklifte bulunduğu ancak futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi. Forvet hattı için de girişimlerine devam eden Trabzonspor’un Akhisar Belediyespor’da forma giyen Rodallega’dan yanıt beklediği ifade edildi. Bordo mavililerin transfer döneminde finansal fair play kriterlerine de bağlı hareket edeceği bildirildi.

MERİÇ: İKİNCİ YARI DAHA İYİ OLACAK

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, devre arası yapacakları takviyelerle ligin ikinci yarısında daha iyi sonuçlar elde edeceklerine inandığını söyledi. ’ya açıklamalarda bulunan Meriç, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Yapılacak takviyelerle birlikte takım biraz daha güçlenecek. İlk yarı istediğimiz sonuçları elde edemedik. Kadromuz da biraz gençti. Devre arası tecrübeli oyuncuları kadromuza katınca ikinci yarının daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Gelecek yıl için de iskelet oluşturmayı planlıyoruz. Yapacağımız takviyeler de kaliteli ve kendilerini kanıtlamış oyuncular. Transferin son gününe kadar da kaliteli ve bütçemize uygun transferler için girişimlerimiz devam edecek.”

İLK TRANSFER KAMPA KATILDI

Bu arada, Trabzonspor’un devre arasındaki ilk transferi olan 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Joao Pereira dün akşam takımın Antalya’daki kampına katıldı. İstanbul’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Antalya’ya gelen Joao Pereira’nın yanı sıra, İstanbul’a gelen ve prensipte el sıkışılan sol bek oyuncusu Emmanuel Mas ile stoper Serdar Taşçı’nın da yarın kampa dahil olmaları bekleniyor.



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