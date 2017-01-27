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Trabzonspor transferde iki isime odaklandı

TRABZONSPOR, kadrosuna katmak istediği Tolgay Arslan ile Fabian Orellana transferlerini sonuçlandırmak istiyor. Sezonun ilk yarısında arzu ettiği sonuçları elde edemeyen, devre arası transfer döneminde Emmanuel Mas, Joao Pereira, Olcay Şahan,...

Trabzonspor transferde iki isime odaklandı
TRABZONSPOR, kadrosuna katmak istediği Tolgay Arslan ile Fabian Orellana transferlerini sonuçlandırmak istiyor.
Sezonun ilk yarısında arzu ettiği sonuçları elde edemeyen, devre arası transfer döneminde Emmanuel Mas, Joao Pereira, Olcay Şahan, Carl Medjani ve son olarak da Hugo Rodallega’yı transfer ederek kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, orta sahaya iki takviye daha yapmayı planlıyor. Bordo mavililerin bu noktada Beşiktaş’tan Tolgay Arslan ile Celta Vigo’dan Fabian Orellana için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
ELİNİ ÇABUK TUTACAK
Trabzonspor yönetiminin Tolgay’ın transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmeler yaptığı, Fabian Orellana için ise Celta Vigo Kulübüne teklif ilettiği belirtildi. 31 Ocak’ta sona erecek transfer dönemi öncesi elini çabuk tutmak isteyen bordo mavili yönetimin, bu anlamda çalışmalarına hız verdiği kaydedildi. Trabzonspor’un ayrıca Torino takımında forma giyen orta saha oyuncusu Josef Martinez için yaptığı teklifin de İtalya ekibi tarafından yeterli bulunmadığı bildirildi.
N’DOYE GOLLERİNİ KUPADA ATIYOR
Trabzonspor’un 31 yaşındaki forvet oyuncusu Dame N’Doye bu sezon lig ve kupada 18 maçta görev yaparken, en çok golü kupa maçlarında kaydetti. Bordo mavililerde ligde 13 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Senegalli forvet oyuncusu, kupada ise çıktığı 5 maçta 3 gol attı.
AVNİ AKER’E VEDA VİDEOSU
Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla Hüseyin Avni Aker Stadı’nda son maçını oynayan Trabzonspor, Kulübe ait twitter hesabından Avni Aker Stadı’nın tarihinin, tarihi anılarının ve tarihi maçların yer aldığı 'Elveda Hüseyin Avni Aker, merhaba yeni umutlar' başlıklı bir video paylaştı. Bu video kısa sürede taraftarların da büyük ilgisini gördü. Bordo mavililer ayrıca Atiker Konyaspor maçının ardından futbolcuların soyunma odasında 'Elveda tarihlerin yazıldığı Hüseyin Avni Aker. Yer değişir, ruh değişmez' yazısı önünde çekilen fotoğrafı yayınladı.

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