Trabzonspor Trabzon'da çalışmalara başladı

Slovakya kampını tamamlayıp Trabzon’a dönen bordo mavililer, ara vermeden bugün saat 19:00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı rejenerasyon çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarının Trabzon etabına başladı.
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TRABZONSPOR, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Slovakya kampını tamamlayıp Trabzon’a dönen bordo mavililer, ara vermeden bugün saat 19:00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı rejenerasyon çalışmasıyla...
31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:14
Slovakya kampını tamamlayıp Trabzon’a dönen bordo mavililer, ara vermeden bugün saat 19:00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı rejenerasyon çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarının Trabzon etabına başladı.
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