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Trabzonspor, Toure'yi KAP'a açıkladı

İSTANBUL,() Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Zargo Toure ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını bildirdi.  Bordo-mavililer tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel...

Trabzonspor, Toure'yi KAP'a açıkladı

İSTANBUL,()

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Zargo Toure ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını bildirdi. 
Bordo-mavililer tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Zargo Toure ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2018/19 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret, 2019/20 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk onbirde başlaması halinde toplam 50.000.-EUR bonus ödenecektir. Transferle ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir."

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