Trabzonspor teknik ekibi Temel Yaşam Destek Eğitimi’ne katıldı

TRABZON, ()-



Trabzonspor’un Sağlık Kurulu ve Türk Acil Tıp Derneği tarafından TÜFAD ve ASKF Trabzon Şubelerine yönelik verilen Temel Yaşam Destek Eğitimi'ne bordo-mavili kulübün teknik direktörü Ünal Karaman ile birlikte yardımcıları da katıldı.

Kadir Özcan Gençlik ve Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu’nda yapılan eğitime, Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar ve Yönetim Kurulu üyelerinden Lokman Sadıklar’ın yanı sıra teknik direktör Ünal Karaman, yardımcı antrenörlerden Hüseyin Çimşir, Ümit İnal, Timur Atalay, kaleci antrenörü Metin Aktaş ve Atletik Performans Antrenörü Gökhan Kandemir ile ASKF Başkanı Cahit Erdem ve TÜFAD Trabzon Şubesinden Metin Bak katıldı. Trabzon’daki spor kulüplerinin görevlilerinin de bulunduğu eğitimde Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi tarafından katılımcılara acil durumlarda kullanabilecekleri Temel Yaşam Destek Eğitimi verildi.