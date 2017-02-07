Trabzonspor teknik direktörü Yanal: “Amaç şampiyonluğu hedefleyen takım"

Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()- TRABZONSPOR'un hedeflerine yönelik çalıştıklarını belirten bordo mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, "Amacımız, şampiyonluğu hedefleyen bir takım yaratmak" dedi.

Ersun Yanal, bordo mavili kulübün dergisindeki yazısında özlenen Trabzonspor’u geri getirmek istedikerini anlatırken şunları söyledi:

"Hepimizin amacı, elbette özlenen, beklenen bir Trabzonspor’la beraber sahada mücadele eden, savaşan, yarışan ve şampiyonluğu hedefleyen bir takım yaratmak. Yeniden yapılanma sürecimiz içerisinde ilk yarıda bunu yakalamak için gayret göstersek de takıma oyuncu katmak ve sonuç almakta maalesef sorunlar yaşadık. Ama bu enerjimizi tüketmedi. Yaptığımız katkılarla birlikte toparlanma sürecine girdik. Takımımız henüz istediğimiz seviyede olmasa bile iyi bir yola girdi. Daha iyi olabilmek için hem oyuncu üretiminde hem de var gücümüzle çalıştığımızın bilinmesini isterim."

"BAŞARI KENETLENEREK GELİR"

Kulüplerin hayatında tarihsel dönemeçler olduğuna dikkati çeken Ersun Yanal, şöyle devam etti:

"Bizim için bu dönemeç 50’nci yılımızdır. Kulübümüz 2 Ağustos 2017’de 50’nci yaşına girecek. Mazisi başarılarla dolu olan Trabzonspor’u yeniden ayağa kaldırmak için bu dönemeci çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Sürecin en önemli ayaklarından biri olan yeni stadyumu bitirdik. Artık maçlarımızı yeni stadyumumuzda oynuyoruz. Başarı, takımımız, yönetimimiz, taraftarımız, medyamız ve camiamızla kenetlenerek gelecek bir sonuçtur. Bunun bilincindeyiz. Bunu başarabilecek takım kurgusu için gece gündüz çalışıyoruz."

'HER ŞEY GÜZEL OLACAK'

Geçmişin sorunlarının bir anda söküp atılamadığını da belirten Ersun Yanal, yazı sının sonunda şu ifadelere yer verdi:

"Şunu iyi bilmemiz gerekiyor ki, hiçbir şey kendiliğinden olmadı, olmayacak da! Geçmişin sorunlarını biranda söküp atamıyorsunuz. Yeni bir yapıyı hemen motive ederek başarıya koşturamıyorsun. Bugünkü durumumuz kaçmadan, sorunların üzerine giderek ve çözerek mücadele etme, doğrularla beraber zaman yönetimidir. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedik. Sorumluluğumuzun bilincinde olduk ve buna göre hareket ettik. Trabzonspor’un hedeflerine yönelik çalıştık, çalışıyoruz. Trabzonspor dinamiklerimizin birlikteliği ile çok iyi yerlere gelecektir. Her şey daha güzel olacak."

RODALLEGA FORMA BEKLİYOR

Trabzonspor’un ara transfer döneminde Akhisar Belediyespor’dan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, teknik direktör Ersun Yanal’dan forma bekliyor. Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Gaziantepspor maçında oyuna sonradan dahil olan ve bordo mavili formayla ilk maçına çıkan Rodallega, 11 Şubat Cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor maçında ilk 11’de forma giymeyi hedefliyor. N’Doye ile sıkı bir forma rekabetine giren 31 yaşındaki Rodallega'nın performansının Yanal’ı memnun ettiği, yapacağı son değerlendirmenin ardından kararını vereceği belirtildi.

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