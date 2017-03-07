Trabzonspor taraftarını Galatasaray maçına davet etti

TRABZONSPORş Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında 18 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da yeni açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 3 büyüklerden Galatasaray'la oynayacağı ilk maçına, taraftarlarını davet etti.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Değerli taraftarlarımız. Şüphesiz takımımızın yükselişindeki en büyük pay siz değerli taraftarlarımıza ait. Bordo maviye adanmış on binlerce yürek, heyecan, coşku ve en önemlisi özveriyle yeni yuvamıza gelip tribünleri dolduruyor. Sizlerin sayesinde kendi evimizde oynadığımız her maç neredeyse bir derbi havasında geçiyor. Şimdi yeni yuvamızdaki ‘ilk’ gerçek derbinin tarihi 18 Mart Cumartesi. Saat 17.00 itibariyle satışa çıkan biletlerimizi satın alacak bütün taraftarlarımızı aynı coşku ve heyecanla tribünlerimizi tamamen doldurmaya, yanımızda olmaya davet ediyoruz."

Daha önce bilet fiyatlarını en düşüğü 40 lira, en yükseği 300 lira olarak açıklayan kulüpten açıklama kombine satışlarının da devam ettiği belirtildi.



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