Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...
"Emekli Polis Müdürü olan babam, MAĞDUR edildi ! "
"Emekli Polis Müdürü olan babam,...

Trabzonspor taraftarını Galatasaray maçına davet etti

TRABZONSPORş Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında 18 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da yeni açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 3 büyüklerden Galatasaray'la oynayacağı ilk...

Trabzonspor taraftarını Galatasaray maçına davet etti
TRABZONSPORş Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında 18 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da yeni açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 3 büyüklerden Galatasaray'la oynayacağı ilk maçına, taraftarlarını davet etti.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Değerli taraftarlarımız. Şüphesiz takımımızın yükselişindeki en büyük pay siz değerli taraftarlarımıza ait. Bordo maviye adanmış on binlerce yürek, heyecan, coşku ve en önemlisi özveriyle yeni yuvamıza gelip tribünleri dolduruyor. Sizlerin sayesinde kendi evimizde oynadığımız her maç neredeyse bir derbi havasında geçiyor. Şimdi yeni yuvamızdaki ‘ilk’ gerçek derbinin tarihi 18 Mart Cumartesi. Saat 17.00 itibariyle satışa çıkan biletlerimizi satın alacak bütün taraftarlarımızı aynı coşku ve heyecanla tribünlerimizi tamamen doldurmaya, yanımızda olmaya davet ediyoruz."
Daha önce bilet fiyatlarını en düşüğü 40 lira, en yükseği 300 lira olarak açıklayan kulüpten açıklama kombine satışlarının da devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.