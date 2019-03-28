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Trabzonspor taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen...

Trabzonspor taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynandı. İzinli Uğurcan Çakır, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Filip Novak, Tunahan Ergül ve Caleb Ekuban antrenmanda yer almadı. Tedavisi süren Ogenyi Onazi ise kondisyon salonunda çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Kamil Ahmet Çörekçi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ve Vahid Amiri ise çift kale maç sırasında takımdan ayrı olarak çalışmalara devam etti. Tedavisi tamamlanan kaptan Jose Sosa da antrenmana çıkarak çift kale maçta yer aldı.
7 OYUNCU A TAKIM ANTRENMANINA DAHİL EDİLDİ
Bu arada Trabzonspor'da daha önce A takımdan alt yapıya gönderilen Oğuzhan Açıl, Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Berkay Sefa Kara ile 1461 Trabzon'dan Ahmet Eren, Serkan Assan ve Mert Kurt da antrenmana dahil edildi.
OLCAY ŞAHAN AĞLAYAN ÖĞRENCİYİ TESELLİ ETTİ
Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret eden Ticaret İlkokulu öğrencileri yazdıkları mektupları futbolculara vererek onlara şiir de okudu. Daha sonra gerçekleşen hatıra fotoğrafı çekiminde yer almayan ve kenarda ağlamaya başlayan Ömer Reis adlı bir öğrenciyi Olcay Şahan teselli etmeye çalıştı ancak ikna edemedi. Kulüp yetkilileri minik öğrenciyi, önümüzdeki günlerde ailesiyle birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne davet etti.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan görüntüler
- Ağlayan öğrenciyi Olcay Şahan'ın teselli etmesi
- Detaylar

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