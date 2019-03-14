Trabzonspor, taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını bugün 11.15'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür ile Kamil Ahmet yer almadı. Tedavileri tamamlanan Yusuf , Sosa ve Hosseini ise takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından saat 14.00'te Erzurum'a gidecek.

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