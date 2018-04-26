Trabzonspor taktik çalıştı

TRABZON,()

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında cumartesi günü Antalyaspor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yapıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onur, Uğur ve Kamil Ahmet’in katılmazken, Abdülkadir salonda, Castillo’nun ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Öte yandan bordo-mavililer yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak saat 13.25’te uçak ile Antalya’ya hareket edecek.

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