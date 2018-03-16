Trabzonspor, taktik çalıştı

TRABZON, ()

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından pas, taktik ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanı Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun yanı sıra beraberindeki yöneticiler de izledi. İdmanda, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Durica, Castillo ve Bero'nun katılmadığı, Kamil Ahmet'in ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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