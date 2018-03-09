Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Trabzonspor, taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında 12 Mart Pazartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet...

Trabzonspor, taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,()

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında 12 Mart Pazartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Mustafa Akbaş, Durica, Castillo ve Bero katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi.
OKAY’A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Antrenmandan sonra saha kenarında Okay Yokuşlu'ya 24’üncü yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşayan Okay'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan görüntüler
- Okay’a doğum günü kutlaması
- Detaylar

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314