Trabzonspor taktik çalıştı

TRABZON, ()

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Mustafa Akbaş, Burak Yılmaz ile Castillo'nun yanı sıra dün yapılan antrenmanda ayağına darbe alan Abdülkadir Ömür'ün de tedbir amaçlı katılmadığı öğrenildi. Antrenmanda ısınma ve dar alanda pas çalışmalarının ardından taktik çalışma gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

