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Trabzonspor, Süper Lig'de 2'nci yarının en iyisi

TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında geride kalan 4 haftada 12 puan toplayarak en başarılı takım oldu. 2016-17 sezonuna büyük umutlarla başlayan ancak ilk devrede umduğunu bulamayan ve 16 haftalık bölümü sadece 18 puanla...

Trabzonspor, Süper Lig'de 2'nci yarının en iyisi
TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında geride kalan 4 haftada 12 puan toplayarak en başarılı takım oldu.
2016-17 sezonuna büyük umutlarla başlayan ancak ilk devrede umduğunu bulamayan ve 16 haftalık bölümü sadece 18 puanla 13’üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda ise farklı bir kimliğe büründü. Devre arası takıma 5 takviye yapan bordo mavililer, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarını kazanarak 2’inci yarıda 4’de 4 yaptı, 30 puanla 6’ncı sıraya yükseldi.
HEDEF İLK 5
Ligin ikinci yarısında 12 puan toplayan Trabzonspor, hedefini de ilk 5 olarak belirledi. 20’nci hafta itibariyle puan tablosunda 6’ncı sırada yer alan bordo mavililerin, üst sıradaki rakipleri arasında en çok puanı toplayan takım ise Antalyaspor oldu. İkinci yarıda geride kalan 4 haftada sıralamada ilk 5’te yer alan takımlardan Antalyaspor 10, Beşiktaş 9, Medipol Başakşehir 6, Galatasaray 6 ve Fenerbahçe 5 puan topladı.
EN AZ GOL YİYEN TAKIM
İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, savunmada da rakiplerine geçit vermedi. Bordo mavililer, 4 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü ve ikinci yarının en az gol yiyen takımı oldu. Ayrıca ligin ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan ve 16 haftada 12 gol atabilen bordo mavililer, ikinci yarıda oynadığı 4 maçta 8 gol kaydederek bu noktada da başarılı bir grafik ortaya koydu.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Bu arada, Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında oynadığı Osmanlıspor maçının ardından Trabzonspor’da futbolculara verilen iki günlük izin bugün bitiyor.
Bordo mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak saat 19.00’da yapılacak  antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
14 ŞUBAT SÜRPRİZİ
Trabzonspor’da bir grup taraftar 14 Şubat Sevgililer Günü’nde takımla bir araya gelmeyi planlıyor. Bordo mavili taraftarların yarın, ‘Sevgilimizle, Trabzonspor'la kucaklaşacağız’ sloganıyla gerçekleştirmeyi planladığı etkinlikte, antrenman öncesi futbolculara ve teknik heyete çiçek verileceği öğrenildi.

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