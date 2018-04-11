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Trabzonspor Sportif A.Ş.'de görev değişikliği yapıldı

TRABZON, () Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılan 73'üncü Olağanüstü Genel Kurul'un ardından seçilen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif A.Ş.'de görev değişikliği...

Trabzonspor Sportif A.Ş.'de görev değişikliği yapıldı

TRABZON, ()

Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılan 73'üncü Olağanüstü Genel Kurul'un ardından seçilen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif A.Ş.'de görev değişikliği yaptı.
Yapılan değişikliğe göre de eski başkan Muharrem Usta'nın yerine Ahmet Ağaoğlu yönetim kurulu başkanlığına, Coşkun Bülbül'ün yerine ise Hayrettin Hacısalihoğlu, yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine getirildi. Bu arada eski Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile eski üyeler Adnan Bayram ve Orhan Aksu'nun, Sportif A.Ş yönetim kurulu üyeliklerine devam etmesi kararlaştırıldı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin almış olduğu Yönetim Kurulu kararı gereği; sayın Muharrem Usta'nın ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13'üncü maddesi uyarınca, Sayın Ahmet Ali Ağaoğlu'nun yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı olarak atanmasına sayın Coşkun Bülbül'ün ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13'üncü maddesi uyarınca, Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu'nun yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına, yine Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.17.1) no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu komitelerinde görev taksimi tamamlanıncaya kadar Sayın Coşkun Bülbül'ün ayrılması nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu'nun getirilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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