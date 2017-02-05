Trabzonspor son 4 maçta gol yemedi

2016-17 futbol sezonun ikinci yarısına iyi başlayan ve mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, ligde ve kupada oynadığı son 4 maçta rakiplerine gol fırsatı tanımadı.

Spor Toto Süper Lig’de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 2 maçı gol yemeden tamamlayan bordo mavililer, toplamda 411 dakikadır kalesinde gol görmedi. Trabzonspor son olarak ligde ikinci yarının ilk maçında 2-1 kazandığı Bursaspor karşılaşmasının 39’uncu dakikasında rakiplerine gol izni verirken kalesini gole kapattı.

Ligde Kasımpaşa (1-0), Gaziantepspor (4-0), kupada ise Gümüşhanespor (0-0) ve Atiker Konyaspor ile (1-0) oynanan müsabakaları gol yemeden tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’de bordo mavili takımda bu sezon tüm lig maçlarında görev yapan Onur, ligin ilk 16 haftalık bölümünde kalesinde 20 gol görürken, ikinci yarıda 3 maçta sadece tek gole geçit verdi. Son olarak ligin 17’nci haftasında oynanan Bursaspor maçının 39’uncu dakikasında kalesinde golü gören kaptan Onur, 231 dakikadır rakiplerine gol izni vermedi. 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, Medipol Başakşehir’den Volkan Babacan ile birlikte ligde ikinci yarıda en az gol yiyen kaleci oldu.

İZİN BİTTİ

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında 11 Şubat’ta Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da futbolcular bugünü izinli olarak geçirirken, yarın çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak olan bordo mavililer, saat 19.00’da yapacağı tek çalışmayla Osmanlıspor maçına hazırlıklarını sürdürecek.

EKSİKLER DÖNÜYOR

25 kişilik futbolcu kadrosu bulunan Trabzonspor’da eksikler tamamlanıyor. Bordo mavililerde genç oyuncu Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra ameliyat olan ve tedavisi tamamlandıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan Bero’nun sakatlığını büyük ölçüde geride bırakarak eksik giderdiği bildirildi. Ayrıca 3 Şubat Cuma günü yapılan antrenmanda sakatlanan Castillo’nun da durumunun ciddi olmadığı ve takımla birlikte çalışmalara katılacağı kaydedildi. Sakatlığı bulunan genç kaleci Furkan Taş’ın sahalara dönmesinin ise biraz zaman alacağı belirtildi.



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