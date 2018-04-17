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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında 21 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapılan antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik...

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında 21 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapılan antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak, Castillo ile Onur’un yanı sıra Osmanlıspor karşılaşmasında maça devam edemeyen Abdülkadir ve Kucka katılmadı. Onazi ve Batuhan ise takımdan ayrı yan sahada çalıştı. Antrenmanda Osmanlıspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise maç yüklemesi yaptı. Antrenmanı Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu’nun yanı sıra beraberindeki yöneticiler de izledi.
Bordo-mavililer yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
-Yöneticilerden görüntüler
-Detaylar
(FOTOĞRAFLI)

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