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Trabzonspor Sheydaev’i Zilina’ya kiraladı

TRABZONSPOR Kulübü, 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ramil Sheydaev’in Slovakya’nın MSK Zilina takımına kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den...

Trabzonspor Sheydaev’i Zilina’ya kiraladı
TRABZONSPOR Kulübü, 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ramil Sheydaev’in Slovakya’nın MSK Zilina takımına kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, “Profesyonel Futbolcumuz Ramil Sheidaev' in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, MSK Zilina'ya bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; MSK Zilina, geçici transfer süresi içerisinde satın alma opsiyonunu kullanırsa, kulübümüze 3 milyon Euro ödeyecektir. Geçici transfer süresi içerisinde veya 2018/2019 futbol sezonu sonuna kadar başka bir kulübe kesin transferi gerçekleşirse, MSK Zilina bu transferden yüzde 10 pay alacaktır. Profesyonel futbolcumuz Ramil Sheidaev'e geçici transfer süresi içerisinde aylık 10 bin Euro kulübümüz tarafından ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

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