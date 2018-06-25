Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

Trabzonspor sezonu açıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Trabzonspor, 2018-19 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Trabzon’da toplanacak. Geride kalan sezonda ligi 55 puanla 5’inci sırada tamamlayan Trabzonspor’da, 18 Mayıs’ta oynanan Kardemir Karabükspor maçının...

Trabzonspor sezonu açıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor, 2018-19 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Trabzon’da toplanacak.
Geride kalan sezonda ligi 55 puanla 5’inci sırada tamamlayan Trabzonspor’da, 18 Mayıs’ta oynanan Kardemir Karabükspor maçının ardından izine ayrılan futbolcular, 38 günlük aranın ardından 2018-19 sezonu için yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak. İlk etapta futbolcuların sağlık taramalarının ve testlerinin yapılacağı, ardından ise hafif tempolu antrenmanların başlayacağı belirtildi.
SLOVENYA’DA 24 GÜNLÜK KAMP
Trabzonspor, 1 Temmuz’dan itibaren ise Slovenya’da yurtdışı kamp çalışmalarına başlayacak. Pazar günü saat 15.00’te özel uçak ile Slovenya’ya hareket edecek olan ve burada iki aşamalı kamp gerçekleştirecek bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman’ın ilk etapta kondisyon ağırlıklı çalışmalara ağırlık vereceği, ikinci bölümde ise hazırlık maçları ve taktik çalışmaları ön planda tutacağı kaydedildi. 24 Temmuz’da Slovenya kampını noktalayarak yurda dönecek olan Trabzonspor, lig başlayana kadar çalışmalarını Trabzon’da sürdürecek.
30 FUTBOLCU İLE BAŞLAYACAK
Bu arada bordo-mavililerin yeni sezon hazırlıklarına 30 futbolcu ile başlayacağı ifade edildi. Altyapıdan da dahil edilecek genç oyuncuların yanı sıra mevcut kadrodaki Türk oyuncuların da çalışmalara katılacağı, yabancı futbolcuların ise kademeli olarak kampa dahil olacağı belirtildi. Trabzonspor’da ayrıca devam eden transfer çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanıp, yeni transferlerin Slovenya kampına katılması planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325