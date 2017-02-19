Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

SPOR Toto Süper Lig’in ikinci yarısında kayıpsız yoluna devam eden Trabzonspor, 21'inci hafta mücadelesinde yarın sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor’u da mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.Avrupa kupalarına katılma noktasında iddialı konuma gelen bordo mavililer, sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçını da kayıpsız tamamlamak istiyor. Tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan bordo mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup edip seriye devam etmek istiyor. Saat 20.00’de Medical Park Arena’da oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.KAZANAN KADRODA ISRARLigde son 4 maçını da kazanan bordo mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal’ın Aytemiz Alanyaspor karşısında da 11’ini koruyacağı öğrenildi. Yanal'ın bu maçta da Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N’Doye’dan oluşan 11 ile sahaya çıkması, ayrıca sakatlık sürecini geride bırakan Matus Bero’yu da 18 kişilik kadroya dahil etmesi bekleniyor.AYTEMİZ ALANYASPOR İLE 2'NCİ RANDEVUTrabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Medical Park Arena’da oynayacakları maçla birlikte tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İlk kez 2016-17 futbol sezonunun 4’üncü haftasında Alanya Oba Stadı’nda oynanan maçı 3-0 Aytemiz Alanyaspor kazanmıştı. Yarınki randevu öncesi Trabzonspor ligde 30 puanla 6, Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanla 15’inci sırada yer alıyor.5 İSİM CEZA SINIRINDABu arada Trabzonspor’da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavililerde, 3’er sarı kartı bulunan Onur, Uğur, Aytaç, Rodallega ve N’Doye yarın ki maçta da kart görmeleri durumunda ligin 22’nci haftasında oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.TARAFTARLAR BİLET KUYRUĞUNDATrabzonspor yönetiminin Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi taraftarlara ‘takıma destek ol’ çağrısına bordo mavili renklere gönül verenler kayıtsız kalmadı. Bilet satış noktalarında taraftarların gece geç saatlere kadar yüklemelere devam ettiği ve biletlerin önemli bölümünün tüketildiği belirtildi. Trabzonsor Kulübü, taraftarların yoğun ilgisi üzerine Medical Park Arena'daki bilet gişe sayısını artırmıştı.FOTOĞRAF