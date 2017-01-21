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Trabzonspor seri peşinde

SPOR Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Bursaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, 18'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda konuk olacağı Kasımpaşa’yı mağlup ederek seri yakalamak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Gümüşhanespor...

Trabzonspor seri peşinde
SPOR Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Bursaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, 18'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda konuk olacağı Kasımpaşa’yı mağlup ederek seri yakalamak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Gümüşhanespor ile berabere kalan ve gruptan çıkma şansını zora sokan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma noktasında gözünü lige çevirdi. 18’inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olacak olan bordo mavililer, bu maçı kazanarak üst sıralara yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Saat 16.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
KAZANAN KADRO KORUNACAK
Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Matus Bero, bu maçta görev yapamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, ligde son olarak oynanan ve 2-1 kazandıkları Bursaspor maçının 11’ini büyük oranda koruyacağı öğrenildi. Yanal'ın, son haftalarda bulduğu forma şansını gol ve asistleriyle iyi değerlendiren genç oyuncu Yusuf Yazıcı’ya da yine ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.
KASIMPAŞA İLE 16’NCI RANDEVU
Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynayacakları maçla birlikte ligde 16’ncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta Trabzonspor’un 6, Kasımpaşa’nın 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.
CACERES İLE ANLAŞILAMADI
Bu arada, Trabzonspor’un transfer çalışmaları kapsamında İstanbul’a davet edip sağlık kontrolünden geçirdiği savunma oyuncusu Martin Caceres ile anlaşma sağlanamadı. İstanbul’da başkan Muharrem Usta’nın da bizzat yürüttüğü görüşmelerde taraflar arasında ekonomik nedenlerden dolayı uzlaşma sağlanamadığı, oyuncunun Pazar günü Türkiye’den ayrılacağı öğrenildi.

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