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Trabzonspor, seri peşinde

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() Süper Lig’de son oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını kazanarak yeniden yükselişe geçen Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor’u da mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı...

Trabzonspor, seri peşinde

Tolga SAĞLAM / TRABZON,()

Süper Lig’de son oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını kazanarak yeniden yükselişe geçen Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor’u da mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Süper Lig’de 25 haftalık bölümde 39 puan toplayan ve Avrupa Kupaları’na katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, 26’ncı hafta mücadelesinde yarın sahasında konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan arayacak. Saat 16.00’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor’da bu maçta sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Castillo, Durica, Bero ile Mustafa Akbaş forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece hücum hattında Yusuf’un yerine sakatlığının ardından takıma dönen Abdülkadir Ömür’e forma verebileceği öğrenildi.
EVKUR YENİ MALATYASPOR İLE 2’NCİ KEZ
Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de ilk kez ligin ilk yarısındaki maçta karşılaştı ve Trabzonspor deplasmanda oynadığı bu maçta sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
4 MAÇTIR EVİNDE KAZANAMIYOR
Trabzonspor, evinde oynadığı son 4 maçında galip gelemedi. Ligde son olarak 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadeleside sahasında Bursaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 4 maçında Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a mağlup oldu.
TRABZONSPOR’UN EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Onur- Pereira, Okay, Uğur, Novak- Onazi, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Olcay- Burak
SAKAT: Esteban, Mustafa, Durica, Bero, Castillo
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok  400 TL, Platinum B Blok  425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

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