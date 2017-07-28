Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

Trabzonspor Serdar Taşçı ve Burak Yılmaz transferlerinde sona yaklaştı

TRABZONSPOR’un büyük oranda anlaşma sağladığı Serdar Taşçı ve Burak Yılmaz transferlerinin ardından orta sahaya da bir takviye yaparak transfer çalışmalarını noktalayacağı öğrenildi. Yeni sezon öncesi nokta transferle kadrosunu güçlendirmeyi...

Trabzonspor Serdar Taşçı ve Burak Yılmaz transferlerinde sona yaklaştı
TRABZONSPOR’un büyük oranda anlaşma sağladığı Serdar Taşçı ve Burak Yılmaz transferlerinin ardından orta sahaya da bir takviye yaparak transfer çalışmalarını noktalayacağı öğrenildi.
Yeni sezon öncesi nokta transferle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan ve bu noktada şu ana kadar Bongonda, Kucka ve Kamil Ahmet’i kadrosuna katıp Spartak Moskovalı stoper oyuncusu Serdar Taşçı ile Beijing Guoan takımında forma giyen forvet oyuncusu Burak Yılmaz ile de büyük oranda anlaşan bordo mavililerin orta sahaya da bir takviye yaparak transfer çalışmalarını tamamlayacağı belirtildi.
HEDEF SOSA
Trabzonspor’un bu anlamda ofansif yönlü bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedeflediği, bu noktada da öncelikli olarak Milan forması giyen Jose Sosa için temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Bordo mavililerin Milanla 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için görüşme halinde olduğu, alternatif isimler üzerinde de durulduğu ifade edildi.
YANAL FORVETTE ALTERNATİFSİZ KALDI
Trabzonspor’un Slovakya kampında oynadığı ilk hazırlık maçı Dorogi FC karşısında forma giyen ve bir gol kaydeden Dame N’Doye, bu maçta sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kamp döneminde verimli olamadı. Forvet hattında alternatif sıkıntısı yaşayan teknik direktör Ersun Yanal’ın kamp sürecinde N’Doye’u yeni sezona daha iyi hazırlaması bekleniyordu ancak tecrübeli oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle Yanal ondan verim alamadı. Bordo mavililerde şuanda forvet hattında tek alternatif olarak Rodallega bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314