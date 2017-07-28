Trabzonspor Serdar Taşçı ve Burak Yılmaz transferlerinde sona yaklaştı

TRABZONSPOR’un büyük oranda anlaşma sağladığı Serdar Taşçı ve Burak Yılmaz transferlerinin ardından orta sahaya da bir takviye yaparak transfer çalışmalarını noktalayacağı öğrenildi.Yeni sezon öncesi nokta transferle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan ve bu noktada şu ana kadar Bongonda, Kucka ve Kamil Ahmet’i kadrosuna katıp Spartak Moskovalı stoper oyuncusu Serdar Taşçı ile Beijing Guoan takımında forma giyen forvet oyuncusu Burak Yılmaz ile de büyük oranda anlaşan bordo mavililerin orta sahaya da bir takviye yaparak transfer çalışmalarını tamamlayacağı belirtildi.HEDEF SOSATrabzonspor’un bu anlamda ofansif yönlü bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedeflediği, bu noktada da öncelikli olarak Milan forması giyen Jose Sosa için temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Bordo mavililerin Milanla 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için görüşme halinde olduğu, alternatif isimler üzerinde de durulduğu ifade edildi.YANAL FORVETTE ALTERNATİFSİZ KALDITrabzonspor’un Slovakya kampında oynadığı ilk hazırlık maçı Dorogi FC karşısında forma giyen ve bir gol kaydeden Dame N’Doye, bu maçta sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kamp döneminde verimli olamadı. Forvet hattında alternatif sıkıntısı yaşayan teknik direktör Ersun Yanal’ın kamp sürecinde N’Doye’u yeni sezona daha iyi hazırlaması bekleniyordu ancak tecrübeli oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle Yanal ondan verim alamadı. Bordo mavililerde şuanda forvet hattında tek alternatif olarak Rodallega bulunuyor.

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